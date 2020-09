Stand: 02.09.2020 18:51 Uhr

Kerber erreicht die dritte Runde der US Open

Die Kielerin Angelique Kerber ist in die dritte Runde der US Open der Tennis-Profis in New York eingezogen. Die 32-Jährige setzte sich am Mittwoch im deutschen Duell gegen Anna-Lena Friedsam (Neuwied) mit 6:3, 7:6 (8:6) durch. Nächste Gegnerin Kerbers ist die Siegerin des US-Duells zwischen Ann Li und Alison Riske. "Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, sehr froh, dass ich in der dritten Runde stehe", sagte Kerber nach dem Match bei Eurosport: "Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht." Die Bedingungen bei hoher Luftfeuchtigkeit und geschlossenem Dach seien extrem gewesen: "Ich weiß nicht, wieviel Liter ich ausgeschwitzt habe."

Kerber im ersten Satz stark, dann mit Mühe

Kerber nach Auftaktsieg: "Habe keine Erwartungen" NDR 2 - 31.08.2020 22:28 Uhr







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach dem erfolgreichen Erstrundenduell mit Ajla Tomljanović zeigte Kerber auch im zweiten Spiel nach siebenmonatiger Corona- und verletzungsbedingter Pause eine gute Leistung. Die 32-Jährige nahm ihrer sechs Jahre jüngeren Kontrahentin gleich den ersten Aufschlag ab, führte 3:0 und ließ sich auch vom Re-Break zum 3:2 nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Das sechste Spiel gewann sie nach einem 0:40-Rückstand - der Knackpunkt im ersten Durchgang, den Kerber mit ihrem variantenreichen Spiel schließlich mit 6:3 für sich entschied.

Im zweiten Satz war das Match deutlich ausgeglichener, weil beide Spielerinnen nun auch besser aufschlugen. Der Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Hier wurde Kerber letztlich ihrer Favoritenrolle gerecht und verwandelte nach 1:40 Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Weitere Informationen 24 Bilder Angelique Kerbers Weg nach oben Angelique Kerber gehört seit Jahren zur Weltspitze im Tennis. Die Krönung ihrer Karriere gelang 2016 mit dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste und dem Wimbledon-Sieg zwei Jahre später. Bildergalerie US Open im Tennis: Kerber startet als "Wundertüte" Beim ersten Grand-Slam-Turnier nach der Corona-Pause stehen dicke Fragezeichen hinter den Tennisprofis Angeliqe Kerber und Alexander Zverev. Kerber feiert ihr Comeback, Zverev sucht nach seiner Form. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.09.2020 | 23:03 Uhr