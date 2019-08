Stand: 26.08.2019 21:24 Uhr

Kerber-Talfahrt hält auch in New York an

Die US Open der Tennis-Profis in New York waren für Angelique Kerber nicht der erhoffte Neubeginn. Die seit Wochen formschwache Kielerin verlor beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres gleich ihre Auftaktpartie. Die 31-Jährige unterlag am Montagabend der Französin Kristina Mladenovic nach 2:23 Stunden mit 5:7, 6:0, 4:6. Es war bereits die dritte Erstrunden-Pleite in Folge für Kerber.

"Mir hat das Selbstvertrauen gefehlt"

Zuvor hatte sie bereits in Cincinnati und Toronto früh die Segel streichen müssen. Den Anfang nahm ihre Krise schon zuvor in Wimbledon, als sich die gebürtige Bremerin in der zweiten Runde der krassen Außenseiterin Lauren Davis (USA) geschlagen geben musste. Anschließend trennte sich die frühere Weltranglistenerste von ihrem Trainer Rainer Schüttler. Einen Nachfolger für den Ex-Profi hat sie bis dato nicht gefunden. Als Grund für ihr frühes Aus wollte Kerber dies aber nicht gelten lassen. "Ich weiß, was ich kann. Mir haben Matches gefehlt, mir hat das Selbstvertrauen gefehlt in den wichtigen Momenten. Das war der Schlüssel, warum ich verloren habe - und nicht, weil ich keinen Coach habe", sagte die 31-Jährige.

Nach gutem Start abgebaut

Gegen Mladenovic erwischte Kerber eigentlich einen guten Start und nahm der Französin sofort den Aufschlag ab. Weil sie danach aber ebenfalls ihr Service abgeben musste, war der erste Satz sofort wieder offen. Zwar wirkte die deutsche Nummer eins insgesamt etwas dominanter, allerdings konnte die Linkshänderin ihre leichte Überlegenheit nicht in genügend Punkte ummünzen. Stattdessen kassierte sie zum 5:6 ein weiteres Break und gab den ersten Satz nach 65 Minuten ab.

Angeschlagene Mladenovic mit besseren Nerven

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zog sich Mladenovic dann eine Verletzung am Rücken zu und war danach in den Bewegungen deutlich eingeschränkt. Die Französin ließ sich zweimal behandeln, hatte aber weiter große Probleme, die Kerber zu schnellen Breaks und kurze Zeit später zum Satzausgleich nutzen konnte. Allerdings konnte die Kielerin das Momentum nicht zu ihren Gunsten nutzen. Vielmehr gab sie gleich zu Beginn des dritten Durchgangs ihren Aufschlag ab und baute ihre Gegnerin damit wieder auf. Auf einmal agierte Mladenovic wieder druckvoller und bewegte sich nun auch wieder besser.

Kerber ließ sich von dieser unerwarteten Wende beeindrucken und fing an, mit sich zu hadern. Zwar kämpfte sie sich noch einmal zurück und machte aus einem 1:3 noch einmal 4:3. Doch dann machte sie kein Spiel mehr und musste sich mit dem zweiten Matchball geschlagen geben. "Sie war am Ende die mutigere Spielerin. Und das hat sich dann ausgezahlt", resümierte Kerber.

