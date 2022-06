Stand: 01.07.2018 13:50 Uhr Kenianer Lomwai gewinnt Hamburger Halbmarathon

Die kenianischen Läufer haben am Sonntag die 24. Auflage des Halbmarathons in Hamburg dominiert. Bei den Männern setzte sich Kalipus Lomwai in 1:01:22 Stunden vor seinem Landsmann Emmanuel Kiprono durch, der drei Sekunden langsamer war. Auf Platz drei kam der Äthiopier Jiksa Tadesse mit einer Zeit von 1:02:19 Stunden. Unter den Top Ten landeten sieben Läufer aus Kenia. Schnellster Deutscher war Tobias Blum (11./LC Rehlingen), der in 1:04:38 Stunden die beiden Düsseldorfer EM-Marathonstarter Philipp Baar (13./1:05:47) und Sebastian Reinwand (15./107:00) hinter sich ließ.

Streckenrekord bei den Frauen

Bei der Frauen-Konkurrenz belegten die Ostafrikanerinnen die ersten vier Plätze. Siegerin wurde Gladys Jeptepkeny mit dem Streckenrekord von 1:10:13 Stunden vor Nancy Jelagat (1:10:18) und Milliam Ebongon (1:10:34). Vorjahressiegerin Flomena Chepchirchir wurde in 1:12:28 Vierte. Als beste Deutsche platzierte sich Fabienne Amrhein (Mannheim) mit einem Rückstand von 2:43 Minuten auf Rang fünf. Die Hamburgerin Svenja Meyer wurde Siebte (+6:58), die Flensburgerin Natalie Jachmann (+8:59) Zehnte.

