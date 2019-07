Stand: 15.07.2019 09:30 Uhr

Karten für das Tennisturnier am Rothenbaum gewinnen!

Vom 22. bis 28. Juli gastiert die Tenniselite in Hamburg - und Sie können am Rothenbaum dabei sein. Der NDR Sportclub verlost Tickets unter den Teilnehmern, die folgende Frage richtig beantworten: Wer triumphierte als bisher letzter deutscher Spieler am Hamburger Rothenbaum?

Einfach die Frage im unten angehängten Formular richtig beantworten, das Formular abschicken und die Daumen halten. Folgende Tickets gibt es zu gewinnen:

3x2 Tickets für Sonntag, den 21.7., Eröffnungsevent mit Auftritt von Sänger Max Giesinger

2x2 Tickets für Montag, 22.7.

2x2 Tickets Dienstag, 23.7.

2x2 Tickets Mittwoch, 24.7.

5x2 Ground-Tickets von Montag - Freitag (alle Plätze außer Center Court)

Wir bitten um Verständnis, dass der Zufall entscheidet und wir keine Rücksicht auf Terminwünsche nehmen können! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, den 18. Juli um 15 Uhr. Die Gewinner werden auf NDR.de/sport bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt, wie sie die Karten erhalten. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Ihre Daten Name: * E-Mail-Adresse: * Antwort Wer triumphierte im welchem Jahr als bisher letzter deutscher Spieler am Hamburger Rothenbaum?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.07.2019 | 12:00 Uhr