Karneval in Kiel: Beste Dartsprofis der Welt lassen Pfeile fliegen Stand: 27.02.2023 10:33 Uhr Als Standort für eine Darts-Showgala hat sich Kiel bereits einen Namen gemacht. Am vergangenen Wochenende gab es aber die Turnierpremiere in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt - mit den besten Dartsprofis der Welt. Es war ein bunter Abend.

von Mats Nickelsen

Der Mönch, die Giraffe und die Banane greifen zum Bier, rund 3.000 Menschen feiern gemeinsam, während aus den Boxen der "Kölsche Jung" dröhnt - es scheint, als wäre der Karneval mit ein paar Tagen Verspätung auch in Kiel angekommen. Aber hier wird nicht verspätet die fünfte Jahreszeit gefeiert, es ist die bunte Dartswelt zu Gast. Anders als in den Vorjahren aber nicht bloß mit einer Showgala.

In diesem Jahr wird hier ein wichtiges Turnier der European Tour ausgetragen, mit fast allen Stars der Szene in der großen Arena, in der sonst die Profis des THW Kiel Handbälle statt Pfeile fliegen lassen.

Englischer Sieg, durchwachsene deutsche Bilanz

Den Jackpot knackt am Ende wie so oft ein Engländer: Turniersieger Dave Chisnall reist mit knapp 34.000 Euro zurück in die Heimat.

Von den deutschen Topdartern überzeugt nur Martin Schindler, der es am Sonntagabend bis ins Viertelfinale schafft. Florian Hempel sorgt mit seinem Einlaufsong "Kölsche Jung" zwar für gute Stimmung, verliert dann aber direkt sein erstes Spiel - genau wie derjenige, auf den sich die Kieler am meisten freuen: Gabriel "Gaga" Clemens. Nach seiner sensationellen WM mit dem Halbfinaleinzug in den ersten Januartagen tragen viele Fans das Shirt des Saarländers, das für 65 Euro in der Halle verkauft wird. Darts ist eben längst ein großes Business geworden.

Clemens hält auf dem Weg zur Bühne mehrfach an, schreibt Autogramme für Kinder, klatscht ab. Die Kieler Fans wollen danach "Gaga" zum Sieg tragen, pfeifen seinen nordirischen Gegner Daryl Gurney in entscheidenden Momenten immer wieder aus - ohne Erfolg. Nach der bitteren 5:6-Auftaktniederlage ist Schluss, die Kieler bekommen die deutsche Nummer eins nur einmal zu sehen.

Hype um "Gaga" Clemens

Seit Anfang des Jahres hetzt der Saarländer von Termin zu Termin. Clemens ist Gast im Podcast von Fußballweltmeister Toni Kroos, wirft für einen Sponsor bei der Biathlon-WM in Oberhof Bälle auf virtuelle Scheiben oder erklärt im ZDF-Sportstudio, was es bedeutet, Dartsprofi zu sein. Dazu kommen jede Menge Anfragen für Talkshows, Interviews und Auftritte bei Vereinen oder Firmen.

"Generell ist Darts in Deutschland sehr populär durch die Medienpräsenz bei der WM. Ich hoffe, dass nicht bis zum Sommer alles vergessen ist und der Hype erst zur WM wieder kommt", so Clemens.

Deutschland zweitwichtigster Markt der PDC

Am meisten helfen dabei gesprächswertige Erfolge. Erst einmal konnte ein Deutscher ein Männerturnier der Profiorganisation PDC gewinnen: Max Hopp 2018 in Saarbrücken. Neben zahlreichen Turnieren in England wird bis Oktober die "European Tour" in Kontinentaleuropa gespielt. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt der PDC, Kiel folgen sieben weitere deutsche Städte, unter anderem Hildesheim im Oktober.

In Kiel sind am gesamten Wochenende 12.000 Fans in die Halle gekommen - mehr als die Veranstalter erwartet hatten nach zuletzt schwierigen Pandemie-Jahren.

Dartsprofis auch 2024 im Norden

"Wir bleiben auf jeden Fall mit der European Tour im Norden vertreten. Kiel steht für nächstes Jahr fest im Kalender, Hildesheim auch. Hamburg ist immer wieder eine Option, da ist es aber gerade schwierig einen passenden Termin zu finden", so Organisator von Moltke.

Warum sich Dartsfans gern verkleiden, kann übrigens niemand so richtig erklären. Irgendwann fing es an, schnell erkannten die Organisatoren das Vermarktungspotenzial. Der Mönch, die Giraffe und die Banane werden vermutlich noch öfter im Norden zu Gast sein.

