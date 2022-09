Kanal-Cup live: Ruder-Achter will Wiedergutmachung für WM-Debakel Stand: 29.09.2022 11:45 Uhr Dem Deutschland-Achter bietet sich nach dem WM-Debakel schnell eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung - beim Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Der NDR überträgt den Vierkampf mit den USA, den Niederlanden und der Ukraine am Sonntag ab 13 Uhr live.

von Christian Görtzen

Es ist nicht überliefert, ob der legendäre Rudertrainer Karl Adam jemals im Sepp-Herberger-Stil einen Satz wie: "Nach der Regatta ist vor der Regatta" formuliert hat. Hätte er es, ließe sich viele Jahre später dazu aber zweierlei sagen. Zum einen: "Ja, dem ist so." Und: "Zum Glück ist dem so." Schließlich war der jüngste Wettkampf für den Deutschland-Achter zu einem solchen Desaster geraten, dass das gesamte Team die Erinnerung an die WM in Racice (Tschechien) am liebsten tilgen und schnell den Blick voraus richten würde.

WM-Endlauf erstmals seit 23 Jahren ohne Deutschland-Achter

Das deutsche Flagschiff um den Hamburger Schlagmann Torben Johannesen war im Hoffnungslauf nur auf Platz drei gelandet und hatte damit erstmals seit 23 Jahren einen WM-Endlauf verpasst. Der anschließende Sieg im B-Finale am vergangenen Sonntag war genau genommen kein Erfolg. Er sorgte nur dafür, dass das Debakel nicht noch größer ausfiel.

12.725 Meter bei Wind und Wellen auf dem Kanal

Angesichts dieses kläglichen Abschneidens bei der WM kommt der Kanal-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg, dem laut Veranstalter "härtesten Ruderrennen der Welt", wie gerufen. Nach dem Motto: rein ins Boot, ran an die Riemen, rauf auf die enorm lange Strecke von 12.725 Metern - und hoch die Ruderblätter nach der Zieldurchfahrt. Letzteres dann zum Zeichen des Sieges. Das wäre aus deutscher Sicht der Idealfall für die inzwischen bereits 22. Ausgabe des Rennens, das seit 2001 traditionell in Breiholz gestartet wird.

Triumphieren erstmals die Niederlande?

Das Ziel befindet sich nach einer strapaziösen, wellenreichen Fahrt am Fuße der "Eisernen Lady", unterhalb der Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg. Ganz so leicht wird ein Heimsieg allerdings nicht zu erringen sein, das zeigt einerseits das dürftige Abschneiden in Racice und andererseits die Qualität der Konkurrenz. Die USA verpassten bei der WM als Vierter knapp eine Medaille, die Niederlande gewannen Silber. Komplettiert wird das Starterfeld durch die Ukraine, die klarer Außenseiter sind.

Deutschland weit vorne in der Siegerliste

Für den Deutschland-Achter lief es in Rendsburg in all den Jahren sehr oft sehr gut. Satte 16 Mal überquerte die schwarz-rot-goldene Besatzung als Sieger die Ziellinie. Die USA gewannen 2006 und 2018, die Niederlande und die Ukraine finden sich noch nicht in der Gewinnerliste, die bis auf eine Ausnahme stets Nationen ausweist. 2005 triumphierte die im legendären Boat Race mit Oxford erprobte Universität von Cambridge.

Vor drei Jahren ein denkwürdiges Rennen

In Erinnerung dürfte vielen das Rennen von 2019 sein. Noch auf dem Wasser mussten das deutsche Crewmitglied Christopher Reinhardt und der niederländische Ruderer Jacob van de Kerkhof medizinisch versorgt werden. Schon weit vor dem Ziel kämpfte Reinhardt mit Kreislaufproblemen, setzte zwischenzeitlich mit dem Rudern aus und lag phasenweise auf seinem Rollsitz. Trotzdem gewann Deutschland das Rennen.

Den Auftakt zum diesjährigen Kanal-Cup machen am Freitag (17 Uhr) ein buntes Bühnenprogramm des NDR am Kreishafen sowie ein Stand-Up-Paddling-Wettbewerb. Der Sonnabend steht im Zeichen des Kanal-Triathlons und des 50er-Drachenboot-Cups. Und am Sonntag folgt dann der Höhepunkt, wenn in Breiholz um 13 Uhr der Startschuss zum Ruder-Marathon der internationalen Achter erfolgt.

