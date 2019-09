Stand: 04.09.2019 13:10 Uhr

Kanal-Cup: Deutschland-Achter will den Titel zurück

Er gilt als das härteste Ruderrennen der Welt: der Kanal-Cup über 12,7 Kilometer von Breiholz zur Rendsburger Hochbrücke. Der Sportclub überträgt die 19. Auflage des Ruder-Marathons am Sonntag von 13 bis 14 Uhr live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de.

Die Strecke ist sechsmal länger als bei normalen Rennen, das zudem nicht auf einer geschützten Regattastrecke, sondern auf einer offenen Seeschifffahrtsstraße ausgetragen wird. Der Kanal-Cup fordert den Athleten alles ab, beim Kampf gegen Wind und Wellen auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind die Boote mit bis zu zehn Kilometer pro Stunde dennoch schneller als es die Polizei erlaubt und fahren mit einer Sondergenehmigung.

Deutschland als Weltmeister ins Rennen

Videos 00:37 Nordmagazin WM-Gold für Ruder-Achter mit Hannes Ocik Nordmagazin Hannes Ocik von der Schweriner Rudergesellschaft ist mit dem Deutschlandachter zum dritten Mal Weltmeister geworden. Das Boot setzte sich vor den Niederlanden und Großbritannien durch. Video (00:37 min)

Der Deutschland-Achter startet als frischgebackener Weltmeister ins Rennen und will sich für die Niederlage im vergangenen Jahr gegen die USA revanchieren. Außerdem sind Vize-Weltmeister Niederlande und Olympiasieger Großbritannien dabei. Die Briten hatten dem Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV), das bei der WM die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio perfekt machte, wenige Wochen vor der WM beim Weltcup in Rotterdam die erste Finalpleite seit Rio 2016 beigebracht.

Die Besatzung um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) ändert sich im Vergleich zur Weltmeisterschaft auf einer Position, den verhinderten Hamburger Torben Johannesen ersetzt Felix Wimberger (Passau). Von 18 Rennen konnte Deutschland bislang 13 gewinnen.

Karte: Schleswig-Holstein Netz Cup 2019 in Rendsburg

Video 29:27 Sportclub Das Ruderwunder Mexiko 1968 Sportclub Der Olympia-Sieg des Deutschlandachters 1968 gilt als besonders spektakulär. Die Mannschaft unter Trainer Karl Adam hatte wenig Zeit für ein gemeinsames Training und der öffentliche Druck war groß. Video (29:27 min)

