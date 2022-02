Johannes Ludwig: Rodel-Olympiasieger - und was nun? Stand: 21.02.2022 09:15 Uhr Zwei Goldmedaillen als späte Genugtuung. Johannes Ludwig ist mit 36 Jahren auf dem Karriere-Höhepunkt und denkt ans Aufhören. Warum Walsrode seine Zukunft ist und wie ein Psychothriller den Weg zum Gold-Coup begleitete, verriet er im NDR Sportclub.

Es war ein langer Weg bis auf den Olymp: Rennrodler Johannes Ludwig schien bisweilen schon abonniert zu sein auf vierte Plätze, denen bei wichtigen Events gerne noch ein "undankbar" vorangestellt wird. Aber der 36-Jährige ließ sich nicht entmutigen, vertraute auf die sprichwörtliche These, dass in der Ruhe die Kraft liegt, und holte im Eiskanal von Yanqing sein erstes Einzel-Gold.

"Fünf Mal war ich bei wichtigen Rennen Vierter, aber irgendwie war genau das mit ein Grund dafür weiterzumachen. Dass es jetzt am Ende mit der Medaille geklappt hat, ist eine Genugtuung für mich", sagt der Olympiasieger, der in Peking überdies wie schon vier Jahre zuvor bei den Winterspielen in Pyeongchang mit der Mannschaft triumphierte.

Ludwig: "Hätte gerne mehr Zeit für die Familie"

Die Gedanken ans Aufhören kamen immer mal wieder. Besonders schlimm war es 2010 und 2014, als Ludwig sogar die Qualifikation für die Olympischen Spiele nicht schaffte. "Warum soll ich das überhaupt noch weitermachen?", habe er sich damals gefragt. Und gibt im NDR Sportclub prompt selbst die Antwort. "Weil ich gesehen habe, dass ich ganz dicht dran bin."

Eine gute Entscheidung, wie schon der Gewinn der Bronzemedaille in Pyeongchang zeigte. Und nun? Ein paar Wochen will sich der Bundespolizist noch geben, um sich darüber klar zu werden, wie es weitergeht. Eins aber verrät er schon jetzt: "Ich hätte gerne mehr Zeit für die Familie."

Walsrode - der Liebe wegen

Mit seiner Familie lebt Ludwig seit drei Jahren in Walsrode im Heidekreis. Der Liebe wegen ist der in Suhl geborene Thüringer ins niedersächsische Flachland gezogen.

Die Nähe zum Steinhuder Meer war dabei sicher ein Pluspunkt für den passionierten Segler, der ein Boot auf dem größten See Nordwestdeutschlands sein Eigen nennt. "Wie Heimat fühlt sich Walsrode trotzdem noch nicht so richtig an." Kein Wunder, wenn man fast 33 Jahre in Oberhof verbracht hat und mit dem Wintersport-Mekka noch sehr verbunden ist.

Wankelmut und Tränen der Familie

"Nichtsdestotrotz habe ich mit meiner Frau den Schritt gewagt, eine neue Zukunft einzugehen", sagt Ludwig fast ein bisschen trotzig und schränkt bei der feierlichen Rückkehr nach Walsrode doch ein: "Ich kann mir schon vorstellen weiterzumachen." Seinem Wankelmut könnte ein Gespräch über die Zukunft bei der Bundespolizei womöglich Abhilfe schaffen. Das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei hat er in Walsrode quasi vor der Haustür.

Auf der anderen Seite sind die Tränen der Familie beim Abschied und bei den täglichen Video-Schalten aus der Ferne noch sehr präsent. "Dann vermissen wir uns gegenseitig", sagt Ludwig, der vor Olympia fast fünf Monate nicht zu Hause war - unterbrochen lediglich von acht Tagen über Weihnachten.

Das tägliche Video-Ritual sei nur ein schwacher Trost gewesen. Zumal wenn in Zeiten der Corona-Pandemie die (kontaktlose) Vorsicht noch länger als üblich walten musste, um die Olympia-Vorbereitung und -Teilnahme nicht zu gefährden. "Meine Familie wurde kurz vor den Spielen positiv getestet, was letztlich den harten Gang bestätigt hat."

Ludwigs großer Bluff

Ein harter Gang war auch Ludwigs Weg zum olympischen Gold - wohl weit mehr als es medial den Anschein hatte. Welche Rolle dabei der Psychothriller "Das Paket" von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek gespielt hat, verriet Ludwig während einer der vielen Ehrungen, bei der die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei stimmungsvoll Spalier standen.

"Als ich vor dem vierten und entscheidenden Lauf merkte, dass ich doch ein bisschen nervöser werde, habe ich ein paar Seiten in dem Buch gelesen und aus dem Augenwinkel gesehen, dass mich die Konkurrenz beobachtet." Bei all dem Argwohn habe er das Gefühl gehabt, aha, vielleicht irritiere ich sie sogar und sie denken: "Schau an, der Ludwig, der ist total ruhig innerlich und liest noch ein Buch."

Im Weltcup-Winter viele Wochen unterwegs

Seine Strategie ging auf - wenn es doch immer so einfach wäre. Vielleicht sogar mit der Planung der noch ungeklärten sportlichen Zukunft? Die Weltmeisterschaft auf seiner Heimbahn in Oberhof in knapp einem Jahr ist starkes Argument zum Weitermachen. Aber dann müsste er auch im Sommer wieder mindestens eine Woche pro Monat unterwegs sein.

"In Walsrode bin ich im Allgemeintraining gut aufgestellt", sagt er zwar. "Aber wenn es spezifischer wird, muss ich nach Oberhof fahren." Kraft, Fitness und die Paddelbewegungen beim Start in den Eiskanal kann er auch in Walsrode trainieren - nur eben nicht auf Kufen unterm Schlitten, sondern auf Rollen und einer Tartanbahn. Aber was ist, wenn die Weltcupsaison im November beginnt, und er wieder jede Woche woanders sein muss? Ludwig ringt mit sich: "Diese Frage stelle ich mir auch."

