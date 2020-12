Jagd auf Olympianorm: Valencia-Marathon jetzt im Livestream Stand: 06.12.2020 08:20 Uhr Beim Valencia-Marathon sind sieben Deutsche mit dabei. Können der Hamburger Philipp Pflieger und Tom Gröschel aus Rostock die Olympianorm knacken? Der Lauf jetzt hier im Livestream. Kommentar: Tim Tonder.

Das Teilnehmerfeld ist hochklassig, in einem reinen Eliterennen gehen rund 200 Athleten in Valencia an den Start. Dabei sein wird auch der viertschnellste Marathon-Läufer aller Zeiten, der Äthiopier Birhanu Legese. Seine Bestzeit von 2:02:48 Stunden lief er im vergangenen Jahr in Berlin.

Den deutschen Startern bietet sich in der Provinzhauptstadt die Chance, die Olympianorm für Tokio zu erfüllen (Männer: 2:11:30, Frauen: 2:29:30). Amanal Petros (TV Wattenscheid 01) und Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg), die ebenfalls in Valencia starten, ist das bereits gelungen. Aus Nordsicht wollen der Hamburger Philipp Pflieger und Tom Gröschel aus Rostock auf den Olympia-Zug aufspringen.

Wirbel um falsch-positiven Corona-Test, Anreise erst am Sonnabend

Die Anreise Pfliegers war allerdings erheblich beeinträchtigt. "Mein schlimmster Alptraum ist in den vergangenen 30 Stunden wahr geworden", schrieb der 33-Jährige am Freitag bei Instagram. Er habe am Donnerstagmorgen mit gepackten Koffern die Nachricht über ein positives Corona-Testergebnis bekommen, das die Einreise nach Spanien verhinderte. "Das war ein kompletter Schock", so Pflieger. Nach zahlreichen Telefonaten habe eine erneute Testung seiner ursprünglichen Probe ergeben, dass dieser Test nun doch negativ sei.

Er fühle sich nun ausgelaugt und erschöpft, schrieb der Olympia-Teilnehmer von 2016. Dennoch habe er seinen Flug auf Samstagfrüh umgebucht.

Pflieger: "Meine Trainingswerte waren nie besser"

Er hoffe, trotz der unglücklichen Vorbereitung pünktlich da zu sein und eine gute Leistung zu bringen. "Das Ziel ist ganz klar, die Olympianorm zu unterbieten. Ob dann vielleicht sogar noch mehr möglich sein kann, hängt sicherlich auch von der Tagesform ab", hatte der 33-Jährige zuvor erklärt.

Zwar habe er aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur eingeschränkt Trainingslager absolvieren können, meinte der Hambuger, er sehe sich aber gut gewappnet für Valencia. "Mit meiner Form bin ich so weit sehr zufrieden, was zweifellos mit meinem Trainerwechsel Anfang des Jahres zur italienischen Trainerlegende Renato Canova zu tun hat", so Pflieger. "Meine Trainingswerte waren nie besser."

Die sieben deutschen Starter beim Valencia-Marathon 2020 Männer Frauen Tom Gröschel (TC Fiko Rostock) Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg) Amanal Petros (TV Wattenscheid 01) Deborah Schöneborn (LG Nord Berlin) Philipp Pflieger (LT Haspa Marathon Hamburg) Rabea Schöneborn (LG Nord Berlin) Richard Ringer (LC Rehlingen)

