Ironman in Hamburg: Überragende Philipp gewinnt wieder EM-Gold Favoritin Laura Philipp hat mit einer beeindruckenden Leistung den Ironman in Hamburg gewonnen und damit ihren EM-Titel verteidigt. Die Heidelbergerin hatte sich kurzfristig für einen Start in der Hansestadt entschieden.

Erst am vergangenen Sonntag hatte Philipp beim Ironman 70.3 über die halb so lange Distanz in Kraichgau triumphiert. Davon war bei ihrem Auftritt in Hamburg über 3,8 Kilometer Schwimmen, 170 Kilometer Rad fahren und dem abschließenden Marathon nichts zu spüren. Die 35-Jährige, die erst Anfang Mai eine Corona-Infektion überstanden hatte, gewann in 8:18,20 Stunden (Weltjahresbestleistung) und holte sich nach ihrem Triumph 2021 in Finnland wieder die EM-Goldmedaille. Ihr nächstes großes Ziel ist nun die WM im Oktober auf Hawaii. Die EM der Männer findet im Rahmen des Ironman in Frankfurt/Main am 26. Juni statt.

Rund 2.900 "Eisenmänner und Eisenfrauen" am Start

Der Start für das EM-Feld erfolgte schon um 6.15 Uhr am Hamburger Jungfernstieg. Eine Viertelstunde nach der Elite begaben sich die ersten der rund 2.900 Amateure aus 82 Nationen auf die Schwimmstrecke in Binnen- und Außenalster. Der zweimal zu fahrende 90-Kilometer-Radrundkurs führte durch die City, am Hafen entlang und durch die Vier- und Marschlanden. Der abschließende Marathonlauf wurde wieder um die Binnen- und Außenalster geleitet.

