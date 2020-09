Stand: 27.09.2020 16:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Hygienekonzept ist kein Hindernis für Reiter und Fans von Samir Chawki

Es sind besondere Landesmeisterschaften in diesem Jahr. Nach Bad Segeberg auf das Areal des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein kommen sonst Tausende von Besuchern ein, um die Landesmeisterschaften in der Dressur und im Springreiten zu sehen. In diesem Jahr finden die Meisterschaften beider Disziplinen getrennt voneinander statt. Bereits am vergangenen Wochenende wurden bei strahlendem Sonnenschein die Landesmeister des Dressurreitens gekürt. An diesem verregneten Sonntag ging es um die Krone im Springreiten.

Premiere mit kleiner Feier

Wer diese bei den unter 25-jährigen Reitern bekommt, war nach drei Wertungsprüfungen kristallklar. Denn keiner ritt so sauber wie die 21-jährige Linn Hamann aus Ammersbek (Kreis Stormarn). Auf ihrer Holsteiner Stute "Crystal Clear" war sie die Einzige, die den Parcours fehlerlos durchritt. Kein Wunder, dass sie danach mehr als zufrieden war: "Das Gefühl ist unbeschreiblich, ich war schon ein paar Mal ganz nah dran, da hatte es aber nie gereicht." Dieses Mal klappte es und das, obwohl sie anfangs noch nicht sicher war, ob sie mit ihrer 14-jährigen Stute antreten sollte oder doch mit ihrem zweiten Pferd - dem deutlich jüngeren Wallach "Catelly". Und so stößt Linn mit ihren Eltern und einigen Freunden an, während sie "Crystal Clear" mit einer hoch verdienten Möhre füttert. Nebenbei kündigt sie noch eine weitere Feier an: "Mit dem Rest meiner Freunde und Verwandten holen wir das nach." Denn so viele Leute können nicht bei der Feier vor Ort dabei sein, da aufgrund des Corona-Hygienekonzepts die tägliche Besucheranzahl begrenzt ist.

Zufriedener Veranstalter trotz Regen

Dass immerhin 500 Zuschauer zugelassen sind, freut Matthias Karstens: "Wir sind dankbar, dass wir die Veranstaltung so durchführen konnten und die Sportler vor Zuschauern ihre Meister ermitteln konnten." Bei der Dressur in der vergangenen Woche waren Besucher noch ausgeschlossen und so resümiert der Geschäftsführer des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein schon vor dem letzten Springen mit einem breiten Lächeln im Nieselregen: "Also sportfachlich ist das Wochenende fantastisch gelaufen, auch wenn letzte Woche das Wetter besser war."

