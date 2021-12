Hockey: Valentin Altenburg neuer Damen-Bundestrainer Stand: 23.12.2021 11:51 Uhr Die deutschen Hockey-Nationalspielerinnen bekommen am 1. Januar einen neuen Chefcoach: Valentin Altenburg tritt die Nachfolge von Xavier Reckinger an. Die Zeit eilt. WM und Olympia werfen bereits ihre Schatten voraus.

Zuletzt war der Hamburger als Chef-Nachwuchstrainer für die männlichen Jugend- und Juniorenteams des Deutsche Hockey-Bundes (DHB) verantwortlich. Die Damen-Nationalmannschaft, die "Danas", hatte er bereits als Co-Trainer unter Jamilon Mülders nach den Olympischen Spielen 2012 betreut.

"Das ist ein Traumjob. Ich freue mich jetzt darauf, alle Spielerinnen richtig kennenzulernen", sagte Altenburg, dessen Frau Lisa nach 156 Länderspielen ihre internationale Hockey-Karriere gerade erst nach den Sommerspielen in Tokio beendet hat.

Bronze bei Olympia 2016, WM-Silber mit der U21

Viel Zeit bleibt dem 40-Jährigen nicht. Die Weltmeisterschaft der Damen in Spanien und den Niederlanden findet im kommenden Juli statt - die Olympischen Spiele in Paris stehen nur zwei Jahre später an.

Mit großen Turnieren kennt sich Altenburg allerdings schon aus: Die DHB-Herren führte er 2016 in Rio de Janeiro zum Gewinn der olympischen Bronzemedaille. Mit seinem U21-Team hat er vor wenigen Tagen bei der WM in Indien die Silbermedaille gewonnen.

"Altenburg wird die 'Danas' in die Weltspitze führen"

DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz blickt optimistisch in die Zukunft. Der neue Bundestrainer bringe "eine ungeheure Qualität in den Bereichen Teamführung und Hockey-Knowhow" mit. Altenburg werde "damit genau das liefern, was wir jetzt brauchen, um die 'Danas' bis Paris 2024 in die Weltspitze zu führen".

