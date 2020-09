Stand: 10.09.2020 14:02 Uhr

Hockey: Quarantäne beim HTHC nach drei Coronafällen

Die Hockey-Bundesliga verzeichnet nach ihrem Re-Start mehrere Corona-Fälle. Drei Spieler des Harvestehuder THC aus Hamburg und ein Akteur des Nürnberger HTC sind im Zuge des ersten Spieltags nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Agentur des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Mittwoch mit. Die Spieler vom Hamburger Polo Club, die am Sonntag gegen den HTHC gespielt hatten, unterzogen sich am Donnerstag ebenfalls einem Test. "Wir gehen davon aus und hoffen es auch, dass wir alle negativ sind", berichtete HPC-Trainer Matthias Witthaus.

Quarantäne bei HTHC-Herren und Damen

Beim HTHC haben sich bereits 13 weitere Teammitglieder in Quarantäne begeben. Wegen der Kontakte zum Damen-Team geht Clubmanager Volker Dressel davon aus, dass dies auch für bis zu fünf Spielerinnen der Fall sein wird. "Wir möchten mit beiden Teams am Wochenende nicht spielen. Wir werden uns aber an die Entscheidung des Deutschen Hockey-Bundes halten", betonte Dressel.

Für die Herren stehen am Wochenende die Partien gegen Rot-Weiss Köln und den Nürnberger HTC an, die Damen müssen beim Club an der Alster und dem Großflottbeker THGC antreten.

Urlaubsrückkehrer zunächst negativ getestet

Den ersten Corona-Fall hatte es bei den Hamburgern am Montag gegeben. Der namentlich nicht genannte Spieler, der eine Woche zuvor aus dem Griechenland-Urlaub zurückgekehrt und zunächst negativ getestet worden war, stand aufgrund von Krankheitssymptomen im Vorfeld des ersten Spieltags nicht im Kader und war nicht mit nach Berlin gereist. Der zweite Test am Montag fiel dann positiv aus. Die daraufhin durchgeführte Testreihe wies zwei weitere Fälle im Kader auf.

