Hockey: Hallen-EM 2022 der Damen und Herren in Hamburg Stand: 25.11.2020 15:24 Uhr Die Hansestadt wird vom 12. bis 16. Januar Schauplatz der kontinentalen Meisterschaften. Ausgetragen wird das Turnier in der Sporthalle Hamburg, die Veranstalter rechnen mit täglich bis zu 5.000 Zuschauern.

Bei dem Turnier treten auch paralympische Mannschaften an. Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) sowie Heiko von Glahn, der Generalsekretär des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), gaben am Mittwoch in der Hansestadt bekannt, dass Hamburg zum EM-Ausrichter wird. Grote sprach von der Rückkehr des internationalen Leistungssports nach der Corona-Pandemie.

EM soll Hockey-Standort Hamburg stärken

"Es ist eine Gelegenheit für uns, den Hockeysport zu stärken. Wir setzen damit ein Ausrufezeichen, und wir können in dieser schwierigen Zeit auch ein Signal setzen", sagte Grote. Die EM solle auch dazu genutzt werden, um den Hockey-Standort Hamburg auszubauen. Schon jetzt gibt es 26 Vereine in der Stadt und gleich neun Bundesliga-Teams.

Während der EM sind Projekttage an Schulen und Hockey-Aktionen in der Stadt geplant. Der Senat unterstützt die Ausrichtung des Turniers mit bis zu 130.000 Euro.

"Besonderes Event" in der Hockey-Hochburg

Nationalspieler Constantin Staib vom Hamburger Polo Club betonte: "Hamburg kann ein Epizentrum werden. Ich bin gespannt, was daraus wird." Torfrau Rosa Krüger (HTHC Hamburg) ergänzte: "Vor heimischer Kulisse zu spielen, das ist etwas Besonderes." Und von Glahn erwartet "ein besonderes Event" in der Hockey-Hochburg Hamburg, das dem Hockeysport in Deutschland "zu mehr Sichtbarkeit verhelfen wird."

