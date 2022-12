Hockey-EM in Hamburg: DHB-Frauen starten mit Kantersieg Stand: 07.12.2022 13:56 Uhr Die deutschen Hockey-Frauen sind erfolgreich in die Hallen-EM in Hamburg gestartet. Die "Danas" setzten sich am Mittwoch problemlos mit 11:2 (5:1) gegen die Türkei durch. Am Abend geht es gegen Österreich.

Lokalmatadorin Lisa Altenburg vom Club an der Alster war mit fünf Toren vor 1.000 Zuschauern beste DHB-Schützin. Mit ihrer Vereinskollegin Anne Schröder war eine weitere Hamburgerin zweimal erfolgreich.

Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC und Pia Maertens von Rot-Weiss Köln trafen ebenfalls jeweils doppelt für die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg. Die Ehrentreffer für die Türkinnen erzielten Emine Bahcivan und Zeliha Kendir.

Auch Ukraine und Niederlande mit klaren Siegen

Das Eröffnungsspiel in der Hansestadt hatte die Ukraine mit 7:3 (3:2) gegen Tschechien gewonnen und damit ihren Ruf als gute Hallenmannschaft bestätigt. Olha Honcharenko glänzte mit drei Treffern. Außerdem setzte sich WM-Mitfavorit Niederlande mit 7:0 (3:0) gegen Österreich durch.

Neuer Modus bei Hallen-EM

Im neuen Modus spielen alle Teams in der Vorrunde einmal gegeneinander, ehe am Sonnabend und Sonntag die K.o.-Phase beginnt. Die Männer starten erst am Donnerstag mit der Partie gegen Belgien (12 Uhr) in die EM.

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 19.30 Uhr Deutschland - Österreich

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 12 Uhr Niederlande - Deutschland 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 12 Uhr Deutschland - Belgien 17 Uhr Schweiz - Tschechien 18.15 Uhr Österreich - Belgien 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

