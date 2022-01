Stand: 22.01.2022 19:33 Uhr Hockey-Damen vom Club an der Alster erreichen DM-Endrunde

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster haben sich für die Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Düsseldorf qualifiziert. Der Titelverteidiger setzte sich in seinem Viertelfinalspiel mit 9:1 (4:1) gegen den TSV Mannheim durch und trifft nun auf den Düsseldorfer HC. Die Rheinländerinnen hatten das Halbfinale kampflos erreicht, da Gegner Zehlendorfer Wespen aufgrund etlicher Corona-Fälle im Team nicht angetreten war. Ergebnisse und Tabelle | 22.01.2022 19:30