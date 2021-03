Herpes-Variante: Zweites Pferd in Deutschland verstorben Stand: 04.03.2021 14:10 Uhr Das gefährliche Herpes-Virus EHV-1 zieht weiter seine Kreise. Mittlerweile sind fünf Pferde von deutschen Reitern verstorben, zwei von ihnen in Deutschland. Das bestätigte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am Donnerstag.

Die Herkunft der in Deutschland verstorbenen Tiere gab die FN auf Nachfrage des NDR nicht bekannt, bestätigte lediglich, dass die Pferde nicht aus Norddeutschland kamen. Weltweit sollen bislang sieben Vierbeiner an der gefährlichen Virusinfektion verstorben sein. Alle hatten wie mehr als 700 weitere Pferden seit dem 1. Februar an einer Turnierserie in Valencia teilgenommen. Dort war vor rund zwei Wochen die aggressive Variante erstmals festgestellt worden. Teilnehmer des Turniers hatten zuvor von noch mehr toten Pferden berichtet. Wie der Weltverband FEI am Mittwoch mitteilte, würden insgesamt noch 83 Vierbeiner Symptome zeigen.

Virusvariante aus Valencia auch in den USA festgestellt

Die Virusvariante aus Valencia ist inzwischen auch in den USA festgestellt worden. Nach Angaben eines Turnierveranstalters gibt es in Florida einen positiven Test. Auf dem eigenen Gelände des World Equestrian Center in Ocala, wo seit mehreren Wochen eine Turnierserie läuft, gebe es kein infiziertes Pferd, hieß es in einer Mitteilung. Bei der Veranstaltungsreihe hatte zuletzt der deutsche Reiter Andre Thieme (Plau am See) mehrere Erfolge verbucht.

In Doha, wo an diesem Wochenende die Global Champions Tour starten soll, waren am Montag die beiden Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg positiv getestet worden. Der 39-Jährige aus dem baden-württembergischen Ilsfeld war wie ein kolumbianischer Reiter mehrere Tage vor der Reise nach Katar in Valencia gestartet.

