Herpes-Virus: Deutsche Pferde in Doha positiv getestet Stand: 03.03.2021 12:50 Uhr Die aggressive Variante von Pferde-Herpes aus Valencia hat sich bis nach Doha verbreitet. Dort soll ab Donnerstag die erste Etappe der Global Champions Tour mit vielen Weltklasse-Reitern starten.

Nach Angaben von Bundestrainer Otto Becker hatten zwei Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg positive Tests. Der 39 Jahre alte Reiter aus dem baden-württembergischen Ilsfeld war laut Becker bereits vor Ausbruch der Infektionen bei der Turnierserie im spanischen Valencia und in Unkenntnis der Ansteckung mit seinen Pferden abgereist. In der Hauptstadt von Katar sind neben Schlüsselburg auch Christian Ahlmann, Christian Kukuk, Marcus Ehning und Philipp Weishaupt aus Deutschland am Start.

Die mit 25,9 Millionen Euro am höchsten dotierte Pferdesport-Serie der Welt plant in dieser Saison mit 16 Etappen. Dazu zählen auch das Turnier Ende Juli in Berlin und das auf Ende August verlegte Derby in Hamburg. Im Vorjahr konnte wegen der Corona-Pandemie nur eine Station stattfinden.

Mehrere Pferde in Valencia gestorben

In Valenica sind bereits mehrere Pferde nach der Virus-Erkrankung gestorben, viele zeigen schwere Krankheitsverläufe und kämpfen noch mit dem Tod. Nach Angaben des deutschen Verbandes FN waren insgesamt 64 Pferde deutscher Reiter bei der Turnierserie, 48 haben Valencia wieder verlassen. Wie viele davon sich infiziert haben, ist unklar. Auch die Anzahl ausländischer Reiter, die in Deutschland leben und das Turniergelände bereits verlassen haben, ist noch ungeklärt.

Der Weltverband FEI hatte am Dienstagmorgen alle internationalen Turniere in Deutschland und in neun weiteren Ländern bis 28. März abgesagt, die FN alle nationalen Turniere bis zum selben Datum.

