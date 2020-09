Stand: 22.09.2020 14:25 Uhr

Hanfmann besiegt Monfils - Auch Koepfer weiter

Yannick Hanfmann hat beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum für eine Überraschung gesorgt. Der 28-Jährige setzte sich am Dienstag in der ersten Runde gegen den an Nummer drei gesetzten Franzosen Gael Monfils mit 6:4, 6:3 durch und steht bei dem mit rund 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event im Achtelfinale. Dort trifft der Karlsruher auf Cristian Garin (Chile), der den Japaner Kei Nishikori klar mit 6:0, 6:3 bezwang. Wildcard-Inhaber Hanfmann, der zuletzt schon mit der Finalteilnahme in Kitzbühel für Aufsehen gesorgt hatte, nutzte gegen den im zweiten Satz angeschlagenen Monfils nach 1:14 Stunden seinen ersten Matchball. Es war sein erster Erfolg über einen Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste.

Koepfer in drei Sätzen weiter

Auch Dominik Koepfer (Furtwangen) kam mit einem 7:6 (7:0), 4:6, 6:1-Sieg über den Japaner Yoshihito Nishioka weiter. Der 26-Jährige knüpfte an seine starke Form aus Rom an. Bei dem Masters war er erst im Viertelfinale am Weltranglistenersten Novak Djokovic gescheitert. Nun wartet die schwierige Aufgabe gegen den an Position vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut, der Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili (Georgien) mit 6:4, 6:3 besiegte.

Bei der Traditionsveranstaltung schlagen heute auch die beiden weiteren deutschen Profis auf. Jan-Lennard Struff trifft auf den Russen Karen Chatschanow, Routinier Philipp Kohlschreiber auf den Italiener Fabio Fognini.

