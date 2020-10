Hamburger Judo Team ist deutscher Meister Stand: 10.10.2020 18:36 Uhr Das Hamburger Judo Team ist beim Finalturnier im brandenburgischen Senftenberg deutscher Meister geworden.

Wegen der Corona-Pandemie waren nur sechs der 16 Bundesliga-Vereine angetreten. So hatte beispielsweise das Judo-Team Hannover seine Teilnahme aus Angst vor Infektionen abgesagt. Die Hamburger beendeten die Sechserrunde am Sonnabend als Zweitplatzierter und waren so direkt für das Halbfinale qualifiziert. Dort bezwangen sie UJKC Potsdam mit 4:3, ehe es im Finale ein klares 7:0 gegen SUA Witten gab.

Medaillen-Ziel übertroffen

Pro Team-Duell gab es nur eine Runde mit sieben Kämpfen statt wie üblich Hin- und Rückkampf mit insgesamt 14 Duellen. Mit diesem Modus sahen sich die Hamburger im Vorteil, "da andere Mannschaften bei einem Rückkampf besser auswechseln könnten", hatte Vereinspräsident Rainer Ganschow vor der Anreise erklärt. Zudem konnten die Hamburger auf ihre externen Top-Stars wie Dominic Ressel, Anthony Zingg und Moritz Plafky setzen. Ganschow hatte als Ziel eine Medaille ausgegeben - nun wurde es sogar die Goldene.

