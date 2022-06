Hamburger Diskuswerfer Sosna stellt U20-Weltrekord auf Stand: 11.06.2022 10:51 Uhr Diskuswerfer Mika Sosna hat beim Wurfmeeting in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) den Weltrekord in der Altersklasse U20 deutlich verbessert. Erstmals in seiner Karriere schleuderte der Hamburger die Scheibe über 70 Meter.

Exakt 71,37 Meter leuchteten am Freitagabend nach dem Fabelwurf des Nachwuchstalents von der TSG Bergedorf auf der Anzeigetafel auf. Damit überbot Sosna die 14 Jahre alte Bestweite des Ukrainers Mykyta Nesterenko um 1,24 Meter. Vor drei Wochen hatte der 18-Jährige bereits den deutschen U20-Rekord mit 67,84 Meter geholt. Nun setzte der Hamburger drei Tage vor seinem 19. Geburtstag noch einen drauf. Sonderlich überrascht zeigte er sich davon allerdings nicht. "Ich habe im Training auch schon in diese Regionen geworfen und es nur nicht geschafft, das auch im Wettkampf zu zeigen", erklärte der Diskuswerfer "Leichtathletik.de".

Sosna kehrt verletzt nach Hamburg zurück

Einen kleinen Wermutstropfen gab es für Sosna am Abend seines Weltrekordes allerdings: er verletzte sich. "Ich habe leider meinen Adduktor ein wenig überreizt. Ich habe es gerade in der Physiotherapie abchecken lassen, es könnte ein kleiner Muskelfaserriss sein. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, ich werde das in Hamburg noch mal genauer checken lassen", sagte der Teenanger, der sich in Schönebeck ein spannendes Duell um den Sieg mit Marius Karges lieferte. Der 19-jährige Frankfurter kratzte mit 69,49 Metern ebenfalls an der 70-Meter-Marke.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leichtathletik