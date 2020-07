Stand: 17.07.2020 17:50 Uhr

Hamburg Towers beim BBL-Pokal nicht dabei

Der schlechten Nachricht begegneten die Hamburg Towers mit Galgenhumor. "Das Double können wir uns schon mal abschminken", schrieben die Basketballer aus der Hansestadt auf ihren Social-Media-Plattformen. Weil der BBL-Pokal im kommenden Jahr einmalig in einem neuen Modus ausgetragen wird, haben die Towers genauso wie Aufsteiger Niners Chemnitz keine Startberechtigung erhalten.

Vier Quali-Turniere und das Final Four

Die BBL will den Pokalsieger 2021 nach einem neuen Modus in fünf Turnieren ermitteln: Geplant sind vier Qualifikationsturniere am 17./18. und 24./25. Oktober mit je vier Teams. Zwei Turniere sollen im Norden, zwei im Süden ausgetragen werden. Nur die Gruppensieger spielen beim Final Four am 1./2. November. Diese Idee hätte sich mit zwei Mannschaften mehr nur schwer umsetzen lassen.

Wirtschaftliche und finanzielle Nachteile

Zum Lachen dürfte den Hamburgern aber nicht zumute sein, die Entscheidung der BBL bringt sowohl finanziell als auch sportlich einen Nachteil mit sich. Einerseits werden sie nicht an den Werbeeinnahmen bei den Turnieren beteiligt, andererseits müssen sie nach Testspielpartnern Ausschau halten, um wie die Konkurrenten im Spielrhythmus zu bleiben. Einen potenziellen Gegner gibt es schon, die ebenfalls spielfreien Chemnitzer haben schließlich dieselben Probleme.

