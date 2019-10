Stand: 04.10.2019 22:28 Uhr

Hamburg Towers: Zweites Spiel, zweite Klatsche

Die Euphorie der Hamburg Towers hat einen weiteren Dämpfer erlitten. Vier Tage nach der 55:111-Lehrstunde beim deutschen Meister FC Bayern München kassierte der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Mike Taylor hatte am Freitagabend vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle gegen den Mitteldeutschen BC mit 83:104 (40:46) das Nachsehen. Es war das erste Heimspiel einer Hamburger Mannschaft in der Basketball-Bundesliga seit der Saison 2000/2001, an deren Ende der BC Johanneum den Klassenerhalt verpasste.

Verpatztes erstes Viertel

Das erste Viertel nahm aus Sicht der Norddeutschen einen ernüchternden Verlauf. In der Offensive fanden die Würfe der "Türme" zu selten ihr Ziel, und in der Defensive erwies sich der Aufsteiger noch nicht als bundesligareif. Durch Dreier von Sergio Kerusch und Jovan Novak setzte sich der MBC auf 25:14 ab. Nach dem ersten Viertel lag Hamburg mit 17:27 zurück.

Danach sah es aber merklich besser aus für die Norddeutschen, sie agierten jetzt deutlich konzentrierter. Und sie verkürzten den Rückstand Punkt um Punkt - bis zum 34:35. Doch Justus Hollatz vergab durch zwei verworfene Strafwürfe die Chance, erstmals nach dem 4:2 (1.) wieder in Führung zu gehen oder zumindest den Ausgleich zu erzielen. Nach der Hälfte der Spielzeit lagen die Towers mit 40:46 hinten - damit war aber weiterhin alles möglich.

Towers vergeben erneut Chance auf den Ausgleich

Durch einen 5:0-Lauf kurz nach der Pause waren die Hanseaten plötzlich wieder ganz nah dran an den Gästen. Doch wie schon im zweiten Viertel gelang es ihnen auch beim Stand von 45:46 nicht, dem Spiel eine Wende zu geben. Wieder leisteten sich die Hamburger danach zu viele Fehler - und flugs hieß es 47:61 (25.). Das Team um Towers-Routinier Heiko Schaffartzik lag nach dem dritten Viertel mit 64:82 zurück. Das ließ nur noch wenig Hoffnung. Und die Gäste aus Weißenfels sicherten sich schließlich auch ungefährdet den Gewinn der beiden Punkte. Auf Towers-Coach Taylor und seine Spieler kommt noch einiges an Arbeit zu.