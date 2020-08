Stand: 13.08.2020 19:59 Uhr

Rothenbaum: Tennis-Turnier findet statt - mit Zuschauern

Aufatmen bei den Veranstaltern des Tennis-Turniers am Rothenbaum: Am Donnerstagabend gab es grünes Licht für die Hamburg European Open. Vom 19. bis 27. September - und damit in direkter Vorbereitung auf die French Open - soll an der Elbe aufgeschlagen werden. "Die Verhandlungen mit unseren Partnern, der ATP, der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Deutschen Tennis Bund (DTB) waren zeitintensiv, weil für die Covid-19-konforme Organisation einer Großveranstaltung natürlich viel Klärungsbedarf besteht und ein solches Event für uns als Veranstalter auch ein finanzielles Risiko birgt", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel und bedankte sich namentlich bei Unternehmer Alexander Otto, der nach eigener Aussage "gern bei der Finanzierung des Turniers unterstützt".

Abstandsregeln sollen eingehalten werden

Und offenbar werden bei der 114. Auflage der Sandplatzveranstaltung, die im Juli Corona-bedingt abgesagt worden war, sogar Zuschauer die Matches auf der Anlage verfolgen dürfen. Eine genaue Zahl soll später bekannt gegeben werden. Laut einer Pressemitteilung werde die Kapazität des renovierten Center Courts von 10.000 Zuschauern zur Einhaltung der Abstandsregeln allerdings verringert. Hamburgs Sportsenator Andy Grote sagte allerdings bereits: "Ich bin sicher: Das Turnier wird ein Highlight für Spieler und Publikum."

Stadion-Einweihung "in einem würdigen Rahmen"

Die ATP wird an diesem Freitag den Turnierkalender für den Rest des Jahres bekannt geben. Nachdem Reichel und Co. die Vereinigung der Tennisprofis informiert haben, "dass wir in der Woche vor den French Open unser Turnier veranstalten wollen", erwartet sie dann die offizielle Bestätigung. Dieser dürfte nichts im Wege stehen, weil kürzlich das eigentlich zu diesem Termin vorgesehene Turnier in Madrid endgültig abgesagt worden war und die ATP froh über eine Alternative sein dürfte. Reichel betonte: "Unser Ziel war es immer, dass unser modernisiertes Rothenbaum-Stadion in diesem Jahr noch in einem würdigen Rahmen eingeweiht werden kann." Die Einzelheiten zum Teilnehmerfeld sollen später mitgeteilt werden.

