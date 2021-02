Hamburg-Marathon am 11. April als Olympia-Qualifikation Stand: 10.02.2021 12:40 Uhr Der im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zweimal abgesagte Hamburg-Marathon wird am 11. April als Olympia-Qualifikation stattfinden.

Unter dem Motto "Der schnellste Weg nach Tokio" soll etwa 100 internationalen Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit gegeben werden, die Norm für die Olympischen Spiele im Juli in Japan zu erfüllen.

Rundkurs mit strengen Hygiene-Auflagen

Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, soll der Lauf auf einem 10,5 Kilometer langen Rundkurs unter strengsten Hygienevorschriften stattfinden. Außer den internationalen Athleten werden in Anke Esser, Fabienne Königstein, den Schwestern Debbie und Rabea Schöneborn, Katharina Steinruck, Arne Gabius, Tom Gröschel, Philipp Pflieger, Hendrik Pfeifer sowie Richard Ringer auch zehn deutsche Laufprofis am Start erwartet.

Bereits im Dezember hatte Cheforganisator Frank Thaleiser mitgeteilt, das der ursprünglich geplante Termin (25. April) nicht zu halten sei.

