Hamburg-Marathon: Endlich wieder Party - und auch Rekorde? Stand: 22.04.2022 17:46 Uhr Nach zwei Jahren findet am Sonntag wieder ein Hamburg-Marathon mit Zehntausenden Teilnehmern und Hundertausenden Zuschauern an der Strecke statt. Der NDR überträgt ab 9 Uhr live im TV und bei NDR.de.

Wenn Sportssenator Andy Grote (SPD) am Sonntag vor den Messehallen am Fernsehturm die sportliche Herausforderung über 42,195 Kilometer anglast, startet das erste große Zuschauerevent in Hamburg seit März 2020 ohne größere Corona-Beschränkungen. Alle Läufer müssen allerdings geimpft oder genesen sein. "Es ist der Startschuss für das Sportjahr 2022 in der Hansestadt. Und es ist ein wichtiges Signal, dass wir schwere Zeiten überwunden haben", sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein.

Knapp über 29.000 Teilnehmer haben bei der 36. Auflage für die unterschiedlichen Strecken gemeldet, darunter rund 10.600 Starter für den Marathon. Die Erwartung von 11.500 Anmeldungen erfüllte sich damit nicht ganz. Aber: Die Stimmung ist zurück. "Wir haben über 25 Bands an der Strecke. Die Läufer werden den Marathon so erleben, wie 2019 oder in den Jahren davor", sagte Organisator Frank Thaleiser.

Weitere Informationen Der Hamburg-Marathon im Social TV - Diskutieren Sie mit! Den Hamburg-Marathon am Sonntag ab 9 Uhr live verfolgen, Fragen stellen und mitdiskutieren. Machen Sie mit! Video-Livestream

Das Elitefeld wird von Abebe Negewo angeführt. Der Äthiopier, der die Startnummer eins trägt, reist mit einer persönlichen Bestzeit von 2:04:51 Stunden aus dem Jahr 2019 an. Barselius Kipyego (Kenia) lief erst im Vorjahr in Paris 2:04:48 Stunden. Tsegaye Mekonnen (Äthiopien), Hamburg-Sieger von 2017, blieb auch schon unter 2:05 Stunden, seine besten Zeiten von 2:04:32 und 2:04:46 stammen jedoch von 2014 und 2016.

Äthiopierin peilt bei Marathon-Debüt Streckenrekord an

Bei den Frauen will 10-Kilometer-Weltrekordlerin (29:14 Minuten) Yalemzerf Yehualaw aus Äthiopien auf dem flachen Kurs eins der schnellsten Debüts über die 42,195 Kilometer geben und den Streckenrekord klar unterbieten. Den hält seit 2016 ihre Landsfrau Meselech Melkamu (2:21:54). "Ich bin sehr aufgeregt, weil es mein erster Marathon ist; aber natürlich bin ich auch glücklich, weil es eben der erste Marathon ist", sagte sie dem NDR.

Bei den Männern steht die Bestmarke des Kenianers Eliud Kipchoge seit 2013 bei 2:05:30 Stunden. Athleten-Manager Jurrie van der Velden ist zuversichtlich, dass es am Sonntag zwei Bestzeiten geben könnte. Gelingt der Coup, gibt es eine zusätzliche Prämie von 15.000 Euro. Die Siegerin und Sieger erhalten 25.000 Euro bei Zeiten unter 2:08 beziehungsweise unter 2:23 Stunden.

Weitere Informationen Sport nach Corona: Worauf achten, wann wieder anfangen? Wie sollten sich Hobbysportler nach einer Corona-Infektion verhalten? Ein Sportmediziner gibt Antworten und Tipps für den Wiedereinstieg. mehr

Deutsche Starter wollen sich für EM und WM empfehlen

Während Tausende Hobbyläufer vor allem ins Ziel kommen wollen, geht es für die deutschen Athleten um die Qualifikation für die internationalen Großereignisse in diesem Jahr: Für die WM in Eugene im Juli müssen 2:11:30 (Männer) und 2:29:30 Stunden (Frauen), für die EM in München im August 2:14:30 und 2:32 erzielt werden.

Jeweils sechs Startplätze für die begehrte Heim-EM und drei für die WM hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zu vergeben. Ein Doppelstart ist ausgeschlossen. Für die in Hamburg startenden Asse geht es also nicht nur darum, die Norm zu knacken, sondern sich im nationalen Ranking gegen die große Konkurrenz zu behaupten.

Zeitplan am Sonntag 8.24 Uhr: Handbiker/Rollstuhlfahrer Halbmarathon

8.25 Uhr: Halbmarathon

9.30 Uhr: Marathon/Staffeln

Bei den Männern stehen aus deutscher Sicht Philipp Pflieger (Bestzeit 2:12:15) und Johannes Motschmann im Fokus. Der gebürtige Hamburger steigerte sich im vergangenen Jahr auf 2:12:18 Stunden und peilt bei seinem erst dritten Marathon eine Zeit unter 2:10 Stunden an. Beim Halbmarathon in Berlin vor drei Wochen überzeugte er mit einer Zeit von 1:01:45 Stunden. "Das hat mir Selbstvertrauen gegeben", sagte Motschmann. Auch der Ex-Hamburger Pflieger, der nunmehr für den SCC Berlin startet, will seinen Hausrekord angreifen und sich für das internationale Parkett empfehlen.

Schöneborn will es ihrer Zwillingsschwester gleichtun

Bei den Frauen möchte es Deborah Schöneborn (Berlin) ihrer Zwillingsschwester Rabea gleichtun, die kürzlich in Hannover als Zweitplatzierte in 2:27:34 Stunden beide Richtwerte bereits geschafft hat. "So 2:32 ist das Minimum. Alles, was dann schneller geht, ist super", so die 28-Jährige.

Mit dabei ist zudem Kristina Hendel, die im vergangenen Jahr in Essen das schnellste Marathon-Debüt einer deutschen Läuferin schaffte (2:27:30). Die Atletin von der LG Braunschweig besitzt die kroatische Staatsbürgerschaft sowie seit zwei Jahren auch einen deutschen Pass. Sie ist international noch nicht für Deutschland startberechtigt, hofft aber, dass sich das noch rechtzeitig vor der EM ändert. In Hamburg will sie sich auf eine Zeit um 2:25 Stunden steigern.

"Manche sagen, willst du es nicht lieber etwas langsamer angehen, etwas vorsichtiger. Aber ich bin kein vorsichtiger Typ. Go hard or go home." Kristina Hendel

"Meine Ziele sind hoch gesteckt. Die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, ist sehr gefährlich. Nicht so viele Läufer in Deutschland sind sie gelaufen. Aber ich denke, ich habe mich sehr gut vorbereitet", sagte sie dem NDR.

Weitere Informationen Strecken-Sightseeing: So schön ist die Marathon-Stadt Hamburg Der flache, schnelle Kurs durch die Hansestadt führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten Hamburgs vorbei. Bildergalerie

Karte: 42,195 km durch Hamburg

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 24.04.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leichtathletik Marathon