Stand: 26.07.2019 14:04 Uhr

Keine Blaualgen: Ironman in Hamburg wie geplant

Der Ironman in Hamburg kann wie geplant stattfinden. Die 2.500 Triathleten müssen am Sonntag keine Gefährdung durch giftige Blaualgen in der Alster befürchten, versicherte Cheforganisator Oliver Schiek am Freitag. "Uns ist von der Behörde bestätigt worden, dass es Stand heute unproblematisch ist", sagte er. Die Profis und Tausende Hobby-Triathleten in verschiedenen Altersklassen nehmen am Sonntag ab 6.30 Uhr den Kurs über 3,8 km Schwimmen, 183 km Radfahren und den abschließenden Marathon (42,195 km) durch die Hansestadt in Angriff.

Sind Sie einer von ihnen? Dann können Sie sich nach dem Wettkampf vielleicht auf den Teilnehmerfotos wiederentdecken:

Teilnehmerfotos Ihr Bild beim Hamburg-Ironman 2019 Tausende Triathleten sind beim Hamburg-Ironman am Start. Sind Sie auch dabei? Dann entdecken Sie sich vielleicht nach dem Wettkampf hier auf einem der Teilnehmer-Fotos. mehr

Blaualgen verhinderten 2018 das Schwimmen

Im vergangenen Jahr war aufgrund der Hitze und einer dadurch bedingten erhöhten Konzentration der Blaualgen auf das Schwimmen bei dem Ausdauer-Spektakel verzichtet worden. Die Triathleten begannen das Rennen stattdessen mit einem Sechs-Kilometer-Lauf.

Hawaii-Startplätze werden vergeben

Bei der dritten Auflage des Ironman in der Hansestadt werden auch 40 Startplätze für den WM-Klassiker am 12. Oktober auf Hawaii vergeben. Zudem werden in Hamburg die deutschen Meister über die Langdistanz ermittelt.

Weitere Informationen Ironman sorgt für Verkehrsbehinderungen Am Sonntag findet der Hamburg Ironman statt. Autofahrer sollten sich auf erhebliche Verkehrsprobleme einstellen, denn für den Triathlon werden wieder zahlreiche Straßen gesperrt. mehr

Rückblick 2018: Aernouts und Crowley siegen in Hamburg Der Belgier Bart Aernouts und die Australierin Sarah Crowley haben beim Hamburg-Ironman triumphiert. Wegen giftiger Blaualgen in der Alster fiel das Schwimmen für Tausende Athleten aus. mehr Die Geschichte des sportlichen Dreikampfs Mit einem ersten Wettkampf im US-amerikanischen San Diego begann 1974 der Erfolgszug des Triathlons. Spektakulär und beliebt ist der alljährliche Ironman auf Hawaii. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.07.2019 | 19:30 Uhr