30. Alsterlauf: Ndiema und Gitonga siegen in Hamburg

Wie erwartet hat die 30. Auflage des internationalen Alsterlaufes in Hamburg kenianische Sieger gefunden. Bei den Männern abslovierte am Sonntag Charles Juma Ndiema die zehn Kilometer rund um die Alster am schnellsten. In 28:32 Minuten verwies der Kenianer seine Landsleute Kipkorir Birir (28:47) und Peter Kipkemi Limo (28:53) auf die Plätze. Bei den Frauen triumphierte die Vorjahres-Dritte Caroline Gitonga (32:17) vor Lillian Jelagat (33:23) und Mercy Njoroge (33:50) - ebenfalls alle aus Kenia. Insgesamt waren in diesem Jahr rund 4.000 Teilnehmer gemeldet.

Waren Sie auch beim Alsterlauf am Start? Dann sehen Sie sich vielleicht hier auf einem unserer Teilnehmer-Fotos.

