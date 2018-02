Stand: 04.02.2018 15:23 Uhr

Hallenhockey: UHC-Herren und Alster-Damen Meister

Der Uhlenhorster HC ist zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Hallenhockey-Meister der Herren. Die "Eulen" setzten sich am Sonntagnachmittag im Finale der Endrunde in Stuttgart gegen den Club an der Alster mit 8:5 (3:2) durch. Der Hamburger Lokalrivale des UHC verpasste somit das Double. Zuvor hatten sich dessen Damen im Finale gegen Düsseldorf durchgesetzt. "Der Titel bedeutet für uns im Moment die Welt. Wir haben sehr hart gearbeitet und eine tolle Geschichte geschrieben", sagte Meister-Trainer Kais al Saadi, der seinen Posten niederlegen wird. Auch für einige Akteure des neuen Champions wie Jonas Fürste (Karriere-Ende) war es das letzte Spiel im Uhlenhorster Dress.

Fürste-Brüder zielsicher

Der UHC übernahm in einem von Beginn an kampfbetonten Finale zunächst die Initiative und ging durch die Fürste-Brüder mit 2:0 in Front. Zunächst verwertete Jonas eine schöne Kombination zur Führung (9.), 120 Sekunden später erhöhte Moritz für die Uhlenhorster. Hernach riss der Club an der Alster das Zepter an sich und kam durch Anton Boeckel nach einer schönen Ecken-Variante zum Anschluss (21.). Kurz darauf besaß Jonathan Fröschle per Siebenmeter die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch er scheiterte an Keeper Nicolas Jacobi (25.). Auf der Gegenseite stellte Tino Teschke nach Vorlage von Moritz Fürste den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (27.), bevor Fröschle erneut verkürzte (28.).

UHC-Herren und Alster-Damen feiern Meistertitel Sportclub - 04.02.2018 22:50 Uhr Autor/in: Jan Neumann Gleich zwei deutsche Meistertitel im Hockey gehen nach Hamburg: Bei der Hallen-DM triumphierten die UHC-Herren im Finale über den Club an der Alster, dessen Damen zuvor gewonnen hatten.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Alster gleicht aus und liegt sofort wieder zurück

Die zweite Hälfte begann furios. Zunächst konnte Niklas Bruns egalisieren (32.), im Gegenzug brachte der erst 17-jährige Hannes Müller den UHC per gefühlvollem Heber wieder mit 4:3 in Front (33.). Fünf Minuten später sorgte Philip Schmid mit dem fünften Uhlenhorster Treffer für Riesenjubel unter dem eigenen Anhang. So langsam nahm der Titelgewinn für die "Eulen" Konturen an. Das Team von Trainer al Saadi legte seine Priorität fortan auf die Defensivarbeit, konnte den erneuten Anschlusstreffer durch Jesper Kamlade (48.) zwar nicht verhindern, konterte aber umgehend mit dem 6:4 durch Jonas Fürste (49.). Sein Bruder Moritz sorgte 60 Sekunden vor Ultimo dann für die endgültige Entscheidung. Nachdem Kamlade noch einmal für Alster hatte verkürzen können (58.), traf der Olympiasieger zum 7:5. Gegen den weit aufgerückten Kontrahenten, der seinen Torwart herausgenommen hatte, erzielte Youngster Müller schließlich den Endstand (60.).

Keeperin Heitmann Alster-Heldin

Zuvor hatten die Damen des Clubs an der Alster mehr Nervenstärke und Zielsicherheit bewiesen als die Männer des Vereins. Die Hamburgerinnen setzten sich im Penaltyschießen gegen den Düsseldorfer HC mit 4:3 (2:2, 0:1) durch. Emily Kerner und Jessica Reimann trafen im Shoot-out für Alster, Torhüterin Helen Heitmann hielt einmal. Lisa Altenburg hatte dann die Chance zur Vorentscheidung, scheiterte jedoch. Perfekt machte den Titel dann die sehr gut aufgelegte Heitmann, die auch noch den Penalty von Sabine Markert entschärfte. Der Rest war Riesenjubel über den vierten DM-Titel nach 2006, 2008 und 2009 für den Club. Titelverteidiger UHC Hamburg hatte sich nicht für die Endrunde qualifiziert.

0:2-Rückstand egalisiert

In der regulären Spielzeit hatte Alster einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Nach den Toren von Greta Gerke (15.) und Teresa Martin Pelegrina (40.) schlugen Reimann (42.) und Katharina Kirschbaum (53.) zurück. Vier Minuten vor dem Ende hatte Altenburg per Siebenmeter die Chance, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Auf dem neu verlegten und schwer zu bespielenden Platz rutschte der Nationalspielerin jedoch der Ball ab, sodass Keeperin Nathalie Kubalski parieren konnte. Dass sie nicht zur tragischen Figur des Finals wurde, hatte sie Heitmann zu verdanken.

Die Ergebnisse im Überblick Damen Herren Halblfinals Halbfinals Club an der Alster - Uhlenhorst Mülheim 7:2 (4:2) Club an der Alster - Crefelder HTC 6:2 (2:2) Harvestehuder THC - Düsseldorfer HC 1:2 (1:0) UHC Hamburg - Rot-Weiss Köln 7:6 (2:1) Finale Finale Club an der Alster - Düsseldorfer HC 4:3 n.P. (2:2, 0:1) Club an der Alster - UHC Hamburg 5:8 (2:3)

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.02.2018 | 19:30 Uhr