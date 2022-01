Hockey-DM: Halbfinal-Aus für Club an der Alster gegen Düsseldorf Stand: 29.01.2022 13:34 Uhr Die Damen vom Club an der Alster haben die Titelverteidigung bei der Hallenhockey-DM verpasst. Im Halbfinale am Sonnabend unterlagen die Hamburgerinnen Düsseldorf mit 4:7. Bei den Herren will der Harvestehuder THC ins Finale.

Beide Clubs hatten sich zuletzt dreimal nacheinander im Finale des Final Four gegenübergestanden. 2019 gewannen die Düsseldorferinnen den Titel, 2018 und 2020 triumphierten die Hamburgerinnen. Im vergangenen Jahr konnten keine Meisterinnen gekrönt werden, weil die komplette Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Kurze Ecken der Alster-Damen schwach

Dieses Mal werden die Hamburgerinnen nicht um den Titel spielen. Sie boten gegen die Gastgeberinnen vom Düsseldorfer HC eine insgesamt enttäuschende Leistung. Vor allem bei den kurzen Ecken bekam das Team von Trainer Jens George kein Bein auf den Boden, leistete sich mehrere Unkonzentriertheiten. Der DHC präsentierte sich ingesamt zielstrebiger und trifft nun am Sonntag im Finale (12 Uhr) entweder auf Rot-Weiss Köln oder den Mannheimer HC.

Alle Partien der Hallenhockey-DM zeigt sportschau.de im Livestream.

HTHC-Herren wollen ins Finale

Bei den Herren schaffte es mit dem Harvestehuder THC ebenfalls ein Hamburger Club zum Endturnier nach Düsseldorf. Das Team um den zweimaligen Hockey-Olympiasieger Tobias Hauke trifft in seinem Halbfinale heute (18.45 Uhr) auf den Berliner HC und damit auf die stärkste Offensive der Hauptrunde: Der BHC erzielte in zehn Spielen 125 Tore, der HTHC 90. Den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (15 Uhr) ermitteln am Sonnabend (16.30 Uhr) wie bei den Damen der Mannheimer HC und der Titelfavorit von Rot-Weiss Köln.

