Stand: 09.02.2020 15:45 Uhr Hallen-Hockey: Alster-Damen holen Meistertitel

Die Hockeyspielerinnen vom Club an der Alster haben sich den deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Die Hamburgerinnen setzten sich am Sonntag im Finale von Stuttgart nach toller Aufholjagd mit 4:3 (1:2) gegen Titelverteidiger Düsseldorfer HC durch. Das Team von Trainer Jens George lag dabei schon früh mit 0:2 hinten, Emily Wolbers (32./41. Minute), Emily Kerner (27.) und Marie Jeltsch (37.) schossen dann aber vier Tore in Folge. Obwohl die Düsseldorferinnen es noch einmal spannend machten, sicherte sich Alster am Ende den insgesamt fünften Meistertitel. Kurios: Alster und DHC bestritten bereits das dritte Finale in Serie. 2018 hatte Alster gewonnen, 2019 Düsseldorf.

Torschützin Wolbers: "Es war der Wille"

"In der ersten Halbzeit haben wir nicht mutig genug gespielt und hatten zu viel Respekt", sagte Coach George. "Es war eine geschlossene Teamleistung und wir haben immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können", so die zweimalige Torschützin Wolbers: "Wir haben hier vor zwei Jahren auch schon gewonnen. Das ist wie unser Wohnzimmer. Es war der Wille, dieses Ding nach Hause zu holen." Aufgrund des Sturms sind die Rückflüge der Hanseatinnen annulliert, sie werden nun mit dem Bus zurückfahren. "Da haben wir genug Zeit zum Feiern", sagte Torfrau Amy Gibson.

Alster-Herren verpassen Endspiel knapp

Bei der Finalrunde der Damen und Herren in Stuttgart waren drei Nordteams dabei. Der Harvestehuder THC hatte im Halbfinale gegen Düsseldorf mit 3:6 (0:3) den Kürzeren gezogen. Auch die Alster-Herren waren dabei, doch anders als die Damen verpassten sie den Einzug ins Endspiel. Der Vorjahreschampion unterlag dem Rekordmeister Rot-Weiss Köln im Penaltyschießen mit 4:5. Die Rheinländer holten sich am Sonntag dann auch den Titel, Rot-Weiss besiegte im Finale Ostmeister Berliner HC mit 7:6 (4:2).

