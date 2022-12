Hallen-EM in Hamburg: Hockey-Herren stolpern gegen Belgien Stand: 08.12.2022 12:57 Uhr Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem unerwarteten Rückschlag in die Hallen-EM in Hamburg gestartet. Am Donnerstag kam das Team von Trainer Rein van Eijk, das zu den Turnierfavoriten zählt, gegen Belgien nicht über ein 4:4 (1:4) hinaus.

Das Remis sicherte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dank eines starken Schlussviertels, in dem Philipp Schmid, Paul Doesch und Henrik Mertgens mit ihren Toren den 1:4-Rückstand egalisierten. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Niklas Bruns erzielt. Auf belgischer Seite ragte Philippe Simar mit drei Treffern heraus.

Am Abend trifft der Titelverteidiger um Rekordnationalspieler Tobias Hauke auf die Niederlande, die ihren Turnierauftakt 8:2 (4:1) gegen Tschechien gewannen. Ebenfalls mit einem Sieg startete Österreich, das sich mit 9:5 (5:2) gegen die Schweiz durchsetzte.

Da sich der A-Kader auf die bevorstehende Feldhockey-WM im Januar in Indien vorbereitet, setzt Deutschland in der Halle auf Nachwuchstalente und Hallenspezialisten unter Bundesligaspielern, die besonders versierte Hallenspieler sind. Dennoch zählt die DHB-Auswahl zu den Favoriten auf den Titelgewinn.

VIDEO: DHB-Frauen gewinnen Auftaktspiel bei Hockey-EM in Hamburg (2 Min)

"Danas" starten mit zwei Siegen

Die deutschen Frauen waren hingegen am Mittwoch mit zwei klaren Siegen in ihr Turnier gestartet. Dem 11:2 gegen die Türkei ließ das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg ein 8:0 gegen Österreich folgen. "Das Torverhältnis kann durchaus eine Rolle spielen. Deswegen bin ich froh, dass wir in beiden Spielen kräftig aufs Torkonto gedrückt haben", freute sich Altenburg über den gelungenen Auftakt.

Spielplan Damen:

Mittwoch, 7. Dezember Uhrzeit Begegnung 10.30 Uhr Ukraine - Tschechien 7:3 11.45 Uhr Niederlande - Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland - Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande - Tschechien 3:0 18.15 Uhr Türkei - Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland - Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 13.15 Uhr Türkei - Niederlande 14.30 Uhr Tschechien - Österreich 15.45 Uhr Ukraine - Deutschland

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Österreich - Ukraine 10.45 Uhr Tschechien - Türkei 12 Uhr Niederlande - Deutschland 17 Uhr Österreich - Türkei 18.15 Uhr Deutschland - Tschechien 19.30 Uhr Ukraine - Niederlande

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 12.45 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 15.35 Uhr, Finale 1. Platz - 2. Platz

Spielplan Herren:

Donnerstag, 8. Dezember Uhrzeit Begegnung 9.30 Uhr Tschechien - Niederlande 2:8 10.45 Uhr Österreich - Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland - Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz - Tschechien 18.15 Uhr Österreich - Belgien 19.30 Uhr Deutschland - Niederlande

Freitag, 9. Dezember Uhrzeit Begegnungen 13.15 Uhr Schweiz - Deutschland 14.30 Uhr Niederlande - Belgien 15.45 Uhr Tschechien - Österreich

Sonnabend, 10. Dezember Uhrzeit Begegnung 9 Uhr Niederlande - Schweiz 10.15 Uhr Belgien - Tschechien 11.30 Uhr Deutschland - Österreich 18.15 Uhr Tschechien - Deutschland 19.30 Uhr Österreich - Niederlande 20.45 Uhr Belgien - Schweiz

Sonntag, 11. Dezember Uhrzeit Begegnungen K.o.-Runde 11 Uhr, Spiel um Platz 5 5. Platz - 6. Platz 12.30 Uhr, Spiel um Platz 3 3. Platz - 4. Platz 14 Uhr, Spiel um Platz 1 1. Platz - 2. Platz

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.12.2022 | 13:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hockey