HSV-Sprinter Ansah-Peprah kratzt an Zehn-Sekunden-Schallmauer

Stand: 14.07.2024 16:36 Uhr

Lucas Ansah-Peprah hat in Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele in Paris an der magischen Zehn-Sekunden-Schallmauer gekratzt und hätte beinahe den deutschen Rekord seines Vereinskameraden Owen Ansah verbessert.