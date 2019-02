Stand: 16.02.2019 16:45 Uhr

Großer Preis von Neumünster am Sonntag live

Youngster Max Haunhorst hat bei den VR Classics in Neumünster überraschend das Championat gewonnen. Der 19 Jahre junge Springreiter setzte sich am Sonnabend im Sattel von Chaccara mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt in der Siegerrunde durch, in der insgesamt 13 Paare starteten. Höhepunkt in den Holstenhallen ist am Sonntag der Große Preis.

Großer Preis in voller Länge im Livestream

Der Sportclub überträgt von 13.45 bis 15.15 Uhr live im TV und hier bei NDR.de. Ab circa 13.15 Uhr können Sie zudem den Großen Preis vom ersten Ritt bis zur Siegerehrung in voller Länge bei uns im Internet verfolgen! Der Livestream erscheint pünktlich zum Start hier auf dieser Seite. Moderation: Sandra Maahn; Kommentatorin: Dominique Wehrmann.

Starke Konkurrenz in der Dressur

Mit dabei sind im Springen unter anderem "Rider of the Year" Christian Ahlmann (Marl), die im Ranking der Riders Tour 2018 zweitplatzierte Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld), der zweimalige Derby-Sieger Nisse Lüneburg (Hetlingen) und Routinier Marco Kutscher (Riesenbeck).

Videos 02:39 Sportclub Werth mit starker Vorstellung Sportclub Starke Vorstellung von Isabell Werth in Neumünster: Die Weltmeisterin siegte am Sonnabend im Grand Prix mit Weihegold und war im Anschluss "super zufrieden". Video (02:39 min)

Im Fokus steht zudem ebenfalls am Sonntag die Vier-Sterne-Kür im Dressur-Weltcup. Im vergangenen Jahr feierte Helen Langehanenberg (Billerbeck) ihren vierten Erfolg in Neumünster. Diesmal ist allerdings Weltmeisterin Isabell Werth (Rheinberg), mit acht Erfolgen Rekord-Siegerin bei den VR Classics, wieder mit dabei und eine denkbar starke Konkurrenz. Ebenso wie die Gesamt-Weltcupführende Dorothee Schneider (Framersheim), die ebenfalls zu den Sieganwärterinnen zählt. Den Grand Prix am Sonnabend entschied Werth mit Weihegold nach einer starken Vorstellung für sich.

Ergebnisse Dressur - Grand Prix, Einzel 1. Isabell Werth (Rheinberg) - Weihegold 82,565 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Münster) - Damsey FRH 76,413

3. Judy Reynolds (Irland) - Vancouver K 75,109

4. Dorothee Schneider (Framersheim) - Sammy Davis Jr. 75,065

5. Benjamin Werndl (Rosenheim) - Daily mirror 9 74,848

6. Adelinde Cornelissen (Niederlande) - Aqiedo 73,043

7. Kathleen Keller (Salzhausen) - San Royal 3 72,348

8. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) - Fabregaz 71,217

8. Rose Mathisen (Schweden) - Zuidenwind 71,217

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.02.2019 | 13:45 Uhr