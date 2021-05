Grizzlys unterliegen Eisbären - Meisterparty vertagt Stand: 05.05.2021 21:44 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben im Play-off-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft den Ausgleich kassiert. Nach dem 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) gegen die Eisbären Berlin am Mittwochabend fällt die Entscheidung nun am Freitag (19:30 Uhr) in Berlin.

"Berlin hat viel Druck gemacht, war läuferisch stärker als wir. Wir waren immer einen Schritt zu spät, die bessere Mannschaft hat gewonnen", gab Wolfsburgs Trainer Pat Cortina zu. In der Tat: Schon in der Anfangsphase wirkten die Beine der Wolfsburger, die am Sonntag in Berlin 3:2 nach Verlängerung gewonnen hatten, schwer. "Die Möglichkeit, Meister zu werden, war vielleicht auch schwierig für uns. Wir waren nicht die Grizzlys von der letzten Zeit heute Abend", suchte Cortina nach einer Erklärung.

Berlin mit aggressivem Forechecking

Der siebenmalige DEL-Meister aus Berlin hingegen setzte die Grizzlys früh unter Druck und ging verdient in Führung - Frank Hördler überwand Dustin Strahlmeier zum 1:0 (17.). Mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel zogen die Berliner dann auf 3:0 davon: Erst traf Ryan McKiernan in den Winkel (28.), dann behielt Sebastian Streu in einem Gewühl vor dem Grizzlys-Tor die Übersicht und schob den Puck ein (31.).

Aber die Grizzlys steckten nicht auf. Nachdem Max Görtz nur die Latte traf (35.) und Matti Järvinen an Mathias Niederberger scheiterte (36.), machte es Gerrit Fauser besser - mit einem platzierten Schuss erzielte er kurz vor der Drittelpause das 1:3 (38.).

Wolfsburg kämpft, aber Berlin gefährlicher vor dem Tor

Sollte da noch was gehen im Schlussdrittel? Auf jeden Fall blieb es spannend. Phil Hungerecker brachte den Puck nicht am Eisbären-Goalie vorbei, anschließend war das Tor verschoben (43.). Auf der Gegenseite traf Marcel Noebels nur den Pfosten (45.) - ebenso wie McKiernan (47.). Die Grizzlys kämpften, nahmen auch mehrfach Torhüter Strahlmeier für einen Feldspieler vom Eis - es nützte am Ende nichts: Eine Minute vor der Schlusssirene machte Lukas Reichel, der ins leere Tor traf, den Deckel auf die Partie.

Der starke Auftritt der Berliner macht sie im entscheidenden Spiel zum Favoriten. Aber auch die Wolfsburger waren in den vergangenen Wochen schon einmal deutlich nervenstärker als am Mittwochabend. Gegen Bremerhaven und Mannheim setzten auch sie sich jeweils im dritten Spiel durch.

