Grizzlys oder Pinguins: Wer gewinnt das Nordduell ums Halbfinale? Stand: 07.04.2022 08:48 Uhr In den Viertelfinal-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt es zum Nordduell zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Am Sonntag (16.30 Uhr) steigt das erste von maximal fünf Spielen.

Es steckt viel drin im Duell der beiden Clubs. Die Niedersachsen haben zwar in der Hauptrunde deutlich mehr Punkte geholt und einen starken dritten Rang belegt. Den direkten Vergleich aber haben die sechstplatzierten Pinguins mit 3:1 Siegen für sich entschieden. Hinzu kommt, dass die Seestädter mit gestärktem Selbstvertrauen in die Serie gehen werden, gelang ihnen doch am Sonntag ein deutliches 4:1 bei den Grizzlys.

Deren Coach Mike Stewart hat allerdings eine klare Meinung dazu, wie groß die Bedeutung der abschließenden Hauptrunden-Partie für die am Sonntag beginnenden Play-offs im Modus "best of five" sei. "Absolut null! Nullkommanull!", sagte der 49 Jahre alte Kanadier, der seit Mai 2021 Chefcoach bei den Wolfsburgern ist, im Interview mit dem NDR.

Weitere Informationen 3 Min DEL: Wolfsburg und Bremerhaven erreichen Play-offs Nach Abschluss der Hauptrunde zieht Eishockey-Reporter Hendrik Lückhoff eine Bilanz der beiden Nordclubs. 3 Min

Und dass sein Team schon zuvor das Spiel bei den Adlern Mannheim mit 1:4 verloren hatte, sei auch nicht weiter wichtig. Es müsse das große Ganze gesehen werden. Und das sei "sogar besser als gut. Wir haben die gesamte Saison über gezeigt, dass wir zu den Top-Mannschaften der Liga gehören", so Stewart.

Grizzlys Wolfsburg träumen vom Titelgewinn

Und deshalb habe der Glaube in die eigene Stärke durch die beiden Niederlagen keinen Schaden genommen, versicherte er. "Wir wissen genau, was wir für eine Mannschaft haben. Wir werden am Sonntag mit breiter Brust herauskommen", sagte der Coach der Grizzlys, die vor dem Beginn der Play-offs die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Gerrit Fauser bekanntgaben. Der Angreifer bleibt nun bis Sommer 2025.

Weitere Informationen Zu große Schmerzen: Grizzlys-Rekordspieler Furchner hört auf Der 39 Jahre alte Wolfsburger beendet nach der Saison in der Deutschen Eishockey Liga gesundheitsbedingt seine Karriere. mehr

Das große Ziel ist der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Vier Mal haben die Wolfsburger das Finale schon erreicht, vier Mal jubelten am Ende aber die anderen Teams. Im vergangenen Jahr waren es die Eisbären Berlin. Für den diesjährigen Finalausgang haben die Niedersachsen natürlich andere Vorstellungen. Beim Viertelfinale dürfe es nach ihrer Ansicht gerne so laufen wie im Vorjahr, als sie sich gegen Bremerhaven durchsetzten.

Fischtown Pinguins genießen Außenseiterrolle

Die Pinguins, die im sechsten Jahr ihrer DEL-Zugehörigkeit zum sechsten Mal auch die Play-offs erreicht haben, überlassen dem Gegner liebend gerne die Favoritenrolle. "Für mich war Wolfsburg neben Berlin die stärkste Mannschaft der Hauptrunde. Die Grizzlys haben konstant gutes Eishockey gespielt. Wir versuchen erst einmal, eine enge Serie hinzukriegen", sagte Coach Thomas Popiesch dem NDR.

Beide Teams sind bereit - das Nordduell in den Play-offs kann beginnen. Spätestens am 18. April (mögliches fünftes Spiel) wird feststehen, wer weiter vom Titel träumen darf und für wen die Saison beendet ist.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle DEL Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey