Grizzlys Wolfsburg: Keine Brüche oder Blutungen bei Furchner Stand: 12.04.2022 21:59 Uhr Gute Nachrichten für die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Die genaueren Untersuchungen bei Sebastian Furchner haben keine schweren Verletzungen ergeben. Er war nach einem Sturz gegen die Bande bewusstlos und wurde im Krankenhaus behandelt.

"Es ist zu früh, um zu sagen, ob er in den Play-offs noch mal antritt. Ich gehe davon aus, dass er frühestens Ende nächster Woche zurückkehren kann", sagte Mannschaftsarzt Axel Gänsslen am Dienstagabend. "Ihm tut die ganze Wirbelsäule weh, bei der Computertomographie wurden aber glücklicherweise keine Brüche und Blutungen entdeckt."

Wie der Arzt weiter berichtete, hat Furchner bereits am Montag das Krankenhaus verlassen, um zu Hause seine Verletzung auszukurieren. Danach soll er nach dem sogenannten "Return to Play"-Programm wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen. Im laufenden Play-off-Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins, in dem die Grizzlys wenig später durch ein furioses 6:2 in Bremerhaven mit 2:0 ("best of five") in Führung gingen, dürfte Furchner aber keine Option mehr sein.

Schock beim ersten Play-off-Duell gegen Bremerhaven

Trotzdem sind die aktuellen Meldungen auf jeden Fall sehr gute Nachrichten, nachdem am Sonntag noch große Sorgen bestanden hatte. 3.500 Zuschauer hatten den Atem angehalten, als Furchner nach einem Zweikampf mit dem Kopf in die Bande gerast und reglos am Boden liegen geblieben war.

VIDEO: DEL: Grizzlys deklassieren Bremerhaven und bangen um Furchner (6 Min)

Die Sanitäter eilten herbei, die Spieler stellten sich als Sichtschutz vor den bewusstlosen Grizzlys-Kapitän und im Fernsehen gab es keine Zeitlupen. Erst als der 39-Jährige mit einer Trage vom Eis und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, ging es weiter. Und wie: Die Wolfsburger fertigten die Fischtown Pinguins in Spiel eins der Viertelfinal-Serie mit 5:0 ab.

Die Freude hielt sich allerdings in Grenzen. "Wir wünschen ihm schnelle, gute Besserung. Wir spielen für ihn", sagte Verteidiger Björn Krupp nach dem Spiel. Eigentlich sollte Furchner da schon auf dem Weg nach Hamburg sein, um im NDR Sportclub über sein bevorstehendes Karriereende nach 20 Jahren in der DEL und seine letzten Play-offs zu sprechen. Stattdessen fand er im Krankenhaus langsam wieder zu sich.

Furchner meldet sich aus Klinik und hofft auf ersten Titel

Am Montagmorgen konnte er dann Entwarnung geben. Bei Twitter veröffentlichten die Grizzlys ein Bild ihres Spielers und ein Statement. Darin bedankte sich Furchner für die "vielen und herzlichen Genesungswünsche, die mich aus ganz Deutschland erreicht haben". Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, er "werde aber für weitere Untersuchungen zunächst im Klinikum bleiben".

Je nachdem, was die Untersuchungen ergeben und wie weit die Grizzlys noch in den Play-offs kommen, ist eine Rückkehr des 54-malige Nationalspielers aufs Eis noch nicht ganz ausgeschlossen. Nach insgesamt sechs erfolglosen Endspielteilnahmen mit den Kölner Haien und den Grizzlys will er noch ein allerletztes Mal nach dem Silberpokal greifen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey