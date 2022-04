Grizzlys Wolfsburg: Furchner gibt nach Kopfverletzung Entwarnung Stand: 11.04.2022 12:49 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können aufatmen: Sebastian Furchner geht es "den Umständen entsprechend gut". Er war nach einem Sturz gegen die Bande bewusstlos und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

3.500 Zuschauer hielten am Sonntag den Atem an. Furchner war nach einem Zweikampf mit dem Kopf in die Bande gerast und lag reglos am Boden. Es wurde still in der Wolfsburger Eishockey-Arena. Die Sanitäter eilten herbei, die Spieler stellten sich als Sichtschutz vor den bewusstlosen Grizzlys-Kapitän und im Fernsehen gab es keine Zeitlupen.

Erst als der 39-Jährige mit einer Trage vom Eis und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, ging es weiter. Und wie: Die Wolfsburger fertigten die Fischtown Pinguins in Spiel eins der Viertelfinal-Serie mit 5:0 ab.

Die Freude hielt sich allerdings in Grenzen. "Wir wünschen ihm schnelle, gute Besserung. Wir spielen für ihn", sagte Verteidiger Björn Krupp nach dem Spiel. Eigentlich sollte Furchner da schon auf dem Weg nach Hamburg sein, um im NDR Sportclub über sein bevorstehendes Karriereende nach 20 Jahren in der DEL und seine letzten Play-offs zu sprechen. Stattdessen fand er im Krankenhaus langsam wieder zu sich.

Zunächst weitere Untersuchungen im Klinikum

Am Montagmorgen konnte er dann Entwarnung geben. Bei Twitter veröffentlichten die Grizzlys ein Bild ihres Spielers und ein Statement. Darin bedankte sich Furchner für die "vielen und herzlichen Genesungswünsche, die mich aus ganz Deutschland erreicht haben". Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, er "werde aber für weitere Untersuchungen zunächst im Klinikum bleiben".

Ein Grizzlys-Sprecher teilte am Montagmittag mit, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien. Daher gebe es zur genauen Verletzung Furchners auch noch keine näheren Angaben.

Furchner: Sechsmal im Finale, kein Titel

Je nachdem, was die Untersuchungen ergeben und wie weit die Grizzlys noch in den Play-offs kommen, ist eine Rückkehr des 54-malige Nationalspielers aufs Eis noch nicht ganz ausgeschlossen. Nach insgesamt sechs erfolglosen Endspielteilnahmen mit den Kölner Haien und den Grizzlys will er noch ein allerletztes Mal nach dem Silberpokal greifen.

Am Dienstag (19.30 Uhr) soll bei der zweiten Partie in Bremerhaven wieder Eishockey im Mittelpunkt stehen. Wenn auch ohne Furchner.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey