Grizzlys Wolfsburg: Cortina wird neuer Coach

Der ehemalige Bundestrainer Pat Cortina soll den großen personellen Umbruch bei den Grizzlys Wolfsburg gestalten. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtete den 54-Jährigen als neuen Coach und Nachfolger von Hans Kossmann, dessen Vertrag nicht verlängert worden war. Cortina unterschrieb einen Kontrakt bis 2021, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten.

Fliegauf: "Er verkörpert die richtigen Tugenden"

"Die Grizzlys waren eines der beständigsten DEL-Teams der vergangenen Jahre und zugleich immer ein Vorbild für mich", sagte Cortina, der die deutsche Nationalmannschaft 2013, 2014 und 2015 bei der WM betreute, allerdings mit mäßigem Erfolg. Zuletzt trainierte der in Montréal geborene Italo-Kanadier die Schwenninger Wild Wings. Dort wurde er im Oktober des vergangenen Jahres beurlaubt. Trotzdem ist Wolfsburgs Sportdirektor Charly Fliegauf von den Qualitäten des neuen Trainers überzeugt: "Er verkörpert die Tugenden, die wir für unser Spiel brauchen und die uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet haben: Struktur und eine klare Rollenverteilung in der Mannschaft, Leidenschaft und Identifikation." Fliegauf war während Cortinas Zeit als Bundestrainer Nationalmannschafts-Generalmanager.

Abschied von bereits 14 Profis steht fest

Auf Cortina und Fliegauf wartet indes eine Menge Arbeit. Die Grizzlys hatten als Tabellen-Zwölfter die DEL-Play-offs deutlich verpasst und stehen vor gravierenden Veränderungen. Der Abschied von 14 Profis steht bereits fest, weitere könnten folgen. "Wir wollen nun gemeinsam die Kaderplanung vorantreiben, den Grundstein ab Mai mit einem intensiven Sommerprogramm legen, um für den Start im August bereit zu sein", so Fliegauf.

