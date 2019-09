Stand: 08.09.2019 17:11 Uhr

Golf: Casey siegt bei European Open in Winsen/Luhe

Golfprofi Paul Casey hat am Sonntag das PGA-Turnier in Winsen/Luhe vor den Toren Hamburgs gewonnen. Der Engländer spielte eine fast fehlerfreie 66er-Schlussrunde und beendete die European Open mit insgesamt 274 Schlägen (14 unter Par). "Jeder Sieg ist emotional. Aber dieses Jahr ist es schon etwas Besonderes. Die European Open sind ein Traditionsturnier. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass ich die gesamte Woche gut geputtet habe", freute sich der Sieger. Bernd Ritthammer aus Nürnberg behauptete seinen zweiten Rang und lag nur einen Schlag hinter Casey. Trotzdem war er nicht ganz zufrieden: "Ich hatte heute leider ein paar Schwächen, unter anderem mit dem Driver", so Ritthammer: "Aber vier unter für die Runde sind schon okay."

Wiesberger mit überragender 64er-Runde

Der nach der dritten Runde führende Schotte Robert McIntyre leistete sich auf der Schlussrunde einige Fehler, unter anderem schlug er den Ball an Loch 11 ins Wasser, und fiel deshalb auf Rang zwei zurück. Schlaggleich mit Ritthammer und McIntyre kam der Österreicher Matthias Schwab ins Clubhaus. Fünfter wurde Bernd Wiesberger, der die beste Runde des Sonntags spielte. Der Österreicher benötigte lediglich 64 Schläge auf dem Par-72-Kurs.

Mehrere Führungswechsel am letzten Tag

Die letzte Runde in Winsen/Luhe war von Beginn an spannend und bot den Zuschauern einige Führungswechsel. McIntyre lag zunächst vorn, kam nach seinem Fauxpas am elften Loch jedoch ein wenig aus dem Tritt. Casey behielt hingegen die Kontrolle und arbeitete sich im Leaderboard nach oben. Trotzdem musste er am letzten Loch zittern: Ritthammer hatte mit einem Putt zum Birdie die Chance, ein Stechen zu erzwingen. Er vergab aber um wenige Zentimeter.

Allen John scheitert am Cut

US-Star Xander Schauffele, diesjähriger Zweiter beim Masters in Augusta, spielte zum Ende seines durchwachsenen Turniers eine Par-Runde und belegte den geteilten 46. Rang. Der beinahe gehörlose Allen John, im vergangenen Jahr Überraschungszweiter hinter Richard McEvoy (England), scheiterte diesmal nach zwei Runden am Cut.

