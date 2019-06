Stand: 22.06.2019 15:50 Uhr

Görges souverän ins Finale von Birmingham

Julia Görges kommt kurz vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 1. Juli) immer besser in Schwung. Die Tennisspielerin aus Bad Oldesloe, die im vergangenen Jahr in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte, setzte sich am Sonnabend beim Rasenturnier in Birmingham mit 6:4, 6:3 gegen die Kroatin Petra Martic durch und zog ins Finale ein. Dort trifft die 30-Jährige auf die an Position zwei gesetzte French-Open-Siegerin Ashleigh Barty aus Australien, mit der sie im Birmingham gemeinsam im Doppel antritt.

"Wir kennen uns so gut, es ist toll, dass wir beide im Finale stehen. Die Bessere soll gewinnen", sagte Görges: "Ich bin sehr stolz, im Endspiel zu sein. In den entscheidenden Momenten habe ich aggressiv gespielt und das hat sich ausgezahlt."

