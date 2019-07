Stand: 06.07.2019 15:24 Uhr

Görges ohne Chance gegen Serena Williams

Gegen Serena Williams geht einfach nichts. Wie schon vor einem Jahr beim Grand-Slam-Tennisturnier von Wimbledon platzten für Julia Görges auch am Sonnabend im Duell mit der langjährigen Nummer eins der Welt alle Träume. Die Bad Oldesloerin musste sich auf dem Court 1 der Amerikanerin nach nur 72 Minuten mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Es war die fünfte Niederlage im fünften Duell mit Williams. Im vergangenen Jahr hatte sie im Halbfinale mit 2:6, 4:6 das Nachsehen gehabt. Damit sind alle norddeutschen Tennis-Profis ausgeschieden. Die Titelverteidigerin Angelique Kerber aus Kiel war überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert.

Williams mit brachialem Aufschlag

Beim Stand von 2:3 im ersten Satz ließ sich Görges ein wenig von den Geräuschen einer Flugstaffel, die über das Gelände hinwegzog, aus dem Rhythmus bringen. Die Folge: 15:40, zwei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrte sie noch ab, den zweiten nutzte die US-Amerikanerin. Görges schlug ihre Vorhand ins Netz. Und da Williams in enorm souveräner Manier nachlegte, ihr Aufschlagspiel zu Null gewann, hieß es aus Sicht der Norddeutschen plötzlich 2:5. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin verkürzte auf 3:5 und leistete beim Service ihrer Gegnerin, die den Ball auf bis zu 190 km/h beschleunigte, viel Widerstand. Allein: Es half nicht. Nach brachialem Aufschlag von Williams und ordentlichem Return von Görges setzte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin den Ball auf die Linie: erster Satz mit 6:3 an die Favoritin.

Görges mit zu vielen Ungenauigkeiten

Görges mangelte es insgesamt etwas an Geduld. Es schien, als glaube sie, ihrer Gegnerin nur durch kontinuierlich nahezu perfekt platzierte Schläge beikommen zu können. So brachte sie sich durch viele Ungenauigkeiten in Bedrängnis. Als Görges - wie schon im ersten Durchgang - auch im zweiten Satz beim Stand von 2:3 ihren Aufschlag verlor, lief es danach ähnlich ab: Williams legte souverän nach, erhöhte auf 4:2. Die Schleswig-Holsteinerin hatte an dem Tag nicht die Mittel, um Williams den Aufschlag abzunehmen. Görges kam im gesamten Spiel nicht zu einer Breakchance und verlor den zweiten Satz mit 4:6.

