Görges im Finale von Birmingham - Kerber verliert

Tennisspielerin Julia Görges ist bereit für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 1. Juli), Titelverteidigerin Angelique Kerber hat noch Luft nach oben. Während die Bad Oldesloerin beim Rasenturnier in Birmingham mit einem 6:4, 6:3-Sieg gegen die Kroatin Petra Martic ins Endspiel einzog, verlor Deutschlands Nummer eins aus Kiel ihr Vorschlussrunden-Match beim WTA-Turnier auf Mallorca am Sonnabend mit 6:2, 6:7 (2:7), 4:6 gegen die Schweizerin Belinda Bencic.

Finale gegen Doppel-Partnerin Barty

Görges, die im vergangenen Jahr in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte, trifft am Sonntag im Endspiel von Birmingham auf die an Position zwei gesetzte French-Open-Siegerin Ashleigh Barty aus Australien, mit der sie in Birmingham auch im Doppel weit gekommen war. Wegen einer Armverletzung sagte Barty das Doppel-Halbfinale kurzfristig ab, zum Einzel-Endspiel am Sonntag will sie aber antreten.

Görges: "Die Bessere soll gewinnen"

"Wir kennen uns so gut, es ist toll, dass wir beide im Finale stehen. Die Bessere soll gewinnen", sagte Görges: "Ich bin sehr stolz, im Endspiel zu sein. In den entscheidenden Momenten habe ich aggressiv gespielt, und das hat sich ausgezahlt." Wie Kerber war Görges bei den French Open noch in der ersten Runde ausgeschieden. Nun kommen beide rechtzeitig vor Wimbledon offenbar immer besser in Form.

Kerber verliert den Faden

In Palma de Mallorca bekam die Weltranglistensechste Kerber nach dem ungefährdeten Gewinn des ersten Satzes mehr und mehr Gegenwehr von ihrer sieben Positionen tiefer notierten Kontrahentin, verlor den Tiebreak und damit auch ihren ersten Satz im Verlauf des 250.000-Dollar-Turniers. Im Entscheidungsdurchgang musste die Kielerin ihr zweites Aufschlagspiel abgeben und lief danach dem Rückstand vergeblich hinterher. Im Finale trifft Bencic am Sonntag auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Kerber bestreitet ihre Generalprobe für Wimbledon in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Eastbourne.

