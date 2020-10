Geschwächter Zverev verliert Achtelfinale der French Open Stand: 04.10.2020 16:15 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev ist im Achtelfinale der French Open gescheitert. Der Hamburger unterlag Jannik Sinner in vier Sätzen.

Zverev lamentierte, warf den Schläger, doch am Ende verlor der wohl von einer Erkältung geschwächte Weltranglistensiebte in Paris gegen den 19 Jahre alten italienischen Shootingstar 3:6, 3:6, 6:4, 3:6. Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel bleibt damit zumindest vorerst unerfüllt. Auf Sinner wartet im Viertelfinale ein Duell mit Rekordsieger und Titelverteidiger Rafael Nadal.

Zverev: Hoffe, dass es nicht Corona ist

Zverev ging sichtlich angeschlagen ins Match, nahm schon im ersten Satz Kontakt zu den Medizinern auf und erhielt ein Nasenspray. "Ich bin komplett krank, kann kaum atmen und hatte Fieber", sagte er im Anschluss. Er habe bei jedem langen Ballwechsel ein Brennen in der Brust gespürt. "Vielleicht hätte ich nicht spielen sollen. Aber ich habe irgendwie auf einen Dreisatzsieg gehofft."

Natürlich werde er sich nun noch einmal auf Corona testen lassen, kündigte die deutsche Nummer eins an, bisher waren die regelmäßig durchgeführten Tests negativ. "Ich denke eher, dass es das Wetter hier ist. Ich habe nicht die richtigen Symptome von Corona", so Zverev: "Ich hoffe wirklich, dass es das nicht ist."

Nie den Rhythmus gefunden

Der US-Open-Finalist hatte trotz allem in den ersten beiden Sätzen durchaus Chancen und Breakbälle gegen den schlagstarken Sinner, agierte aber insgesamt zu passiv und fand nie wirklich seinen Rhythmus. Im dritten Abschnitt profitierte der Hamburger von einer der wenigen Schwächephasen seines Gegners, der sich danach noch einmal steigerte und verdient gewann.

Mit dem Finale bei den US Open und der Halbfinalteilnahme bei den Australian Open war Zverev seinem Ziel, der Krönung bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere, so nah wie nie zuvor gekommen. In Paris hatte er sich allerdings mehr erhofft.



