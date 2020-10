German Paralympic Media Award: NDR Sport räumt ab Stand: 09.10.2020 14:08 Uhr NDR Autor Andreas Kramer hat in der Kategorie Film mit "Lass rasseln" gewonnen - einem Beitrag über Blindenfußball beim FC St. Pauli. Drei weitere Mitarbeiter der NDR Sportredaktion schafften es aufs Podium.

"Dieser Erfolg ist und bleibt einzigartig. Das macht mich besonders stolz und ist ein weiterer Anreiz für höchst qualitative und kontinuierliche Berichterstattung im Behindertensport", sagte Sportchef Gerd Gottlob nach der Online-Verleihung der Preise am Freitag.

Story über Celebi sorgte für Furore

Andreas Kramer überzeugte die Jury mit "Lass rasseln", einem außergewöhnlichen Beitrag über Serdal Celebi, einen blinden Fußballer des FC St. Pauli. Der Film wurde in der NDR Sportclub Story gezeigt und erfuhr zudem Aufmerksamkeit in den ARD-Tagesthemen und in der ARD-Sportschau, wo einer seiner Treffer im August 2018 zum "Tor des Monats" gewählt wurde.

Kobs, Park und Cassalette unter den Geehrten

Unter den Geehrten in der Kategorie "Film" waren zwei weitere Autoren aus dem NDR Sport: Alexander Kobs mit "Sail United - Das Meer ist barrierefrei" und Han Park mit "Christiane Reppe ist Para-Triathlon-Europameisterin". Der Seglerfilm von Kobs lief ebenfalls in der Sendereihe Sportclub Story, Parks Film über die erfolgreiche Paratriathletin Reppe im Sportclub. Den Erfolg komplettierte Moritz Cassalette, der in der Kategorie "Audio" mit seinem Beitrag "Extremsport kennt keine Grenzen" (gesendet bei NDR Info) den Sieg knapp verpasste.

