Galopp: In Swoop triumphiert im 151. Deutschen Derby

In Swoop hat das 151. Deutsche Derby der Galopper in Hamburg-Horn gewonnen. Der dreijährige Hengst setzte sich mit Jockey Ronan Thomas am Sonntag beim wichtigsten deutschen Pferderennen mit einer Länge vor Torquator Tasso (Jack Mitchell) durch. Für das Gestüt Schlenderhan ist es der 19. Derbysieg. Favorit Wonderful Moon kam im geschlagenen Feld ins Ziel. Damit verfehlte Jockey Andrasch Starke seinen achten Derbysieg, mit dem er zu Rekordhalter Gerhard Streit aufschließen wollte.

Siegprämie über 390.000 Euro

Die Besitzerin von In Swoop, Corinna Baronin von Ullmann, kassiert eine Siegprämie von 390.000 Euro. Mit der Gesamtdotierung von 650.000 Euro ist das Derby das zweitgrößte Galopprennen Europas hinter dem französischen Derby. In das 2.400 Meter lange Rennen um das Blaue Band waren 19 Pferde gestartet. Zahlende Zuschauer wurden wegen der Corona-Bestimmungen erstmals nicht zugelassen. Auf der Bahn durften sich nur Trainer, Reiter, Betreuer, Funktionäre und Mitglieder des veranstaltenden Hamburger Renn-Clubs aufhalten.

Die übliche Rennwoche rund um das Derby war auf drei Tage verkürzt worden. 36 Rennen werden abgehalten. Anders als das Preisgeld für das Derby sind die übrigen Rennpreise auf rund 70 Prozent der üblichen Höhe gekürzt worden. Die Gesamtdotierung liegt in diesem Jahr bei 1,074 Millionen Euro.

Satomi gewinnt den Hansa-Preis

Den mit 35.000 Euro dotierten Großen Hansa-Preis hatte sich am Sonnabend Satomi gesichert. Die von Michael Cadeddu gerittene vier Jahre alte Stute siegte mit eineinhalb Längen Vorsprung vor Windstoß und Nikkei. Am Freitag war die vier Jahre alte Stute K Club die schnellste Sprinterin und gewann mit Jockey Martin Seidl den mit 27.500 Euro dotierten Großen Preis.

