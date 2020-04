Stand: 29.04.2020 10:56 Uhr

Galopp-Derby in Hamburg soll am 12. Juli stattfinden

Das 151. Deutsche Derby in Hamburg soll am 12. Juli stattfinden. Ursprünglich war der Start der Galopper beim wichtigsten Rennen des Jahres bereits für den 5. Juli geplant, durch die Corona-Pandemie war zuletzt allerdings das Meeting in Paris auf diesen Tag verlegt worden. Der Kollision geht man an der Elbe nun aus dem Weg. Um Kosten zu sparen, könnte die Zahl der Renntage beim Meeting in Hamburg-Horn nach Informationen von NDR 90,3 von sieben auf drei oder sogar nur einen Renntag reduziert werden. Eine Absage des Rennens kommt für die Veranstalter nicht infrage, weil das Ergebnis zur Einstufung der Pferde für den späteren Zuchtbetrieb benötigt wird.

Der deutsche Galopprennsport will ab dem 4. Mai wieder Rennen ohne Zuschauer veranstalten. Bisher fehlt aber noch die Genehmigung. In Frankreich stellt sich die Frage der Zulassung derweil in dieser Form nicht. Pferderennen fallen dort nicht unter Sport, sondern in die Bereiche Landwirtschaft und Glücksspiel.

Buchmacher wollen auf Provisionen verzichten

Maximal 70 Personen sollen das Derby-Meeting auf der Rennbahn in Hamburg verfolgen - darunter Pferdebesitzer, Jockeys, Tierärzte und Kameraleute für eine Übertragung des Rennens. Einnahmen aus Ticketverkäufen wird es nicht geben. Wie die Sponsoren reagieren, ist noch unklar. Zumindest der Erlös aus dem Wettumsatz könnte trotz der leeren Rennbahn stabil bleiben, da die Buchmacher auf Provisionen für die Vermittlung von Wetten verzichten wollen.

Galopp-Derby als Geisterrennen geplant NDR 90,3 - 27.04.2020 09:06 Uhr Autor/in: Naroska, Jörg Das Galopp-Derby auf der Horner Rennbahn soll in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden. Außerdem ist eine Terminverlegung im Gespräch. Jörg Naroska berichtet.







