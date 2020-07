Stand: 09.07.2020 09:51 Uhr

Galopp-Derby: Höhepunkt in schwierigen Zeiten

19 Pferde gehen am Sonntag beim 151. Deutschen Derby in Hamburg-Horn an den Start - Top-Favorit ist Wonderful Moon. Der von Routinier Andrasch Starke gerittene Hengst bekam mit Box "4" eine ideale Ausgangsposition zugelost. Holt Starke das begehrte Blaue Band, würde er mit Rekordgewinner Gerhard Streit gleichziehen, der zwischen 1938 und 1961 achtmal als Erster die Ziellinie überquerte. Mitfavorit Dicaprio muss von weit außen (Box "17") starten. Außenseiterchancen werden Only the Brave (Box "3") eingeräumt. Alle drei Pferde werden in Köln von Henk Grewe trainiert, der seinen ersten Derbysieg anpeilt.

Das mit 650.000 Euro dotierte Derby wird wie die bisherigen Rennen seit dem Neustart im Galopp-Sport nach der Corona-Pause ohne Zuschauer ausgetragen. Zudem ist das Meeting in Horn von sieben auf drei Renntage verkürzt worden.

Vesper: Galopp "in einer schweren Krise"

"Das ist fürchterlich. Die so stimmungsvolle Atmosphäre auf der Hamburger Rennbahn fehlt, die Reiter und Pferde sonst nach vorne getragen hat", erklärte Michael Vesper, Präsident des Dachverbandes Deutscher Galopp.

Videos 02:31 Hamburg Journal Darboven vermisst die Zuschauer Hamburg Journal Seit frühester Jugend gilt die Leidenschaft des Kaffee-Unternehmers Albert Darboven dem Pferdesport. Beim Deutschen Derby schickt er diesmal gleich zwei Pferde ins "Geisterrennen". Video (02:31 min)

Das sieht auch "Kaffeekönig" Albert Darboven, der zwei Pferde ins "Geisterrennen" schickt, so: "Die meisten Zuschauer reiten ja mit auf der Tribüne - mit ihrem Herzen, mit ihrer Begeisterung. Und deshalb ist das für mich traurig", sagte er dem Hamburg Journal. Der 84-Jährige ist wie in den Jahren zuvor Haupt-Sponsor beim Derby.

Fehlende Zuschauereinnahmen, mangelnde Sponsoren, zwei Monate Rennpause - die Pandemie hat eine Sportart, der es ohnehin nicht besonders gut ging, schwer getroffen. Die Verluste bei den Wetten konnten zudem in der ersten Phase nach dem Re-Start im Mai immerhin "zu einem Teil" aufgefangen werden, so Vesper, der beim Derby-Meeting auf gute Umsätze hofft - denn man sei "in einer schweren Krise". Für den Hamburger Rennclub zeichnet sich am Wochenende gleichwohl ein Minus von rund 500.000 Euro ab.

Noch in diesem Jahr Rennen mit Zuschauern?

Vesper setzt darauf, dass noch in diesem Jahr Zuschauer beim Galopp zugelassen werden. "Wir sind auf unseren weitläufigen Rennbahnen sehr gut in der Lage, Abstandsregelungen einzuhalten. Das geht besser als in manchen Freizeitparks oder Zoos. Die Behörden müssen dem Galopp deshalb die Möglichkeit einräumen, verantwortungsvoll Veranstaltungen auszurichten. Sonst stirbt unser so traditionsreicher Sport."

Weitere Informationen 15 Bilder Rekorde, Triumphe und Kuriositäten Klangvolle Namen und lebenslanger Ruhm: 2009 bescherte Wiener Walzer dem Gestüt Schlenderhan den 18. Derby-Sieg - Rekord. Erfolgreichster Jockey der Gegenwart ist Andrasch Starke mit sieben Siegen. Bildergalerie Galopper und Traber ziehen in Hamburg zusammen Die Galopper und Traber erhalten in Hamburg eine gemeinsame Rennbahn. In den kommenden zwei Jahren soll die Anlage im Stadtteil Horn entsprechend umgebaut werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.07.2020 | 19:30 Uhr