Stand: 29.06.2019 17:16 Uhr

Galopp-Derby: Abadan gewinnt "Langen Hamburger"

Das deutschlandweit wichtigste Galopprennen feiert Jubiläum: Am 7. Juli findet das 150. Deutsche Derby in Hamburg statt. Das mit 650.000 Euro dotierte Rennen ist Höhepunkt und Abschluss des Sieben-Tage-Meetings, das am Sonnabend auf der Bahn im Stadtteil Horn begann. 1869 wurde das Rennen um das begehrte Blaue Band erstmals ausgetragen.

"Langer Hamburger": Abadan mit einer Länge Vorsprung

Die Höhepunkte in Hamburg-Horn Sonntag, 30. Juni:

Großer Hansa-Preis

Montag, 1. Juli:

Hamburger Stutenmeile

Mittwoch, 3. Juli:

Hamburger Flieger-Preis

Seejagdrennen

Freitag, 5. Juli:

Großer Preis von Hamburg

Sonnabend, 6. Juli:

Mehl Mülhens-Trophy

Sonntag, 7. Juli:

150. Deutsches Derby

Am ersten Renntag setzte sich beim "Langen Hamburger" die fünf Jahre alte englische Stute Abadan aus dem Gestüt Ohlerweiherhof mit Jockey Lukas Delozier durch. Nach 3.200 Metern Strecke hatte Abadan ein Länge Vorsprung auf Berghain mit Jockey Eduardo Pedroza. Der erste Höhepunkt der Derbywoche war mit 25.000 Euro dotiert. Am Sontag geht es mit zehn Rennen weiter, das wichtigste ist der Hansa-Preis. Im Fokus der Rennwoche steht traditionell auch das Seejagdrennen, das am 3. Juli entschieden wird. Pferde und Jockeys müssen dabei einen See durchqueren.

Für das 150. Deutsche Derby sind aktuell noch 26 Pferde genannt, maximal 20 sind startberechtigt. Favorit ist Laccario, ein naher Verwandter der beiden Derbysieger Lando und Laroche. Er ist Sieger des Union-Rennens, der wichtigsten Derby-Vorprüfung.

Weitere Informationen Sportclub TV-Tipp: 150 Jahre Derby in Hamburg - Faszination Galoppsport Sportclub Der Sportclub taucht ein in 150 Jahre Geschichte einer großen Tradition. So ein Rennen gibt es nur in Hamburg. mehr Geschichte des Galopprennsports Der Galopprennsport hat seine Wurzeln auf den Bahnen in England. Viele der wichtigsten und wegweisenden Impulse gingen jedoch von der Hansestadt Hamburg aus. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.07.2019 | 19:30 Uhr