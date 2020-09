Stand: 12.09.2020 06:30 Uhr - NDR Info

Fünfsatz-Krimi: Zverev kämpft sich ins Finale der US Open

Trotz eines 0:2-Satzrückstandes im Halbfinale hat Tennisprofi Alexander Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Bei den US Open in New York gewann der 23 Jahre alte Hamburger ein packendes Fünf-Satz-Match gegen Pablo Carreño Busta aus Spanien in 3:22 Stunden noch 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Im Finale gegen Österreicher Thiem

Im Finale am Sonntag (22 Uhr MESZ) trifft der Weltranglisten-Siebte in einer Neuauflage des diesjährigen Australian-Open-Halbfinals auf Dominic Thiem. Der 27 Jahre alte Österreicher entschied sein Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) für sich. In Melbourne hatte Zverev erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht, vor der monatelangen Unterbrechung der Tour wegen der Coronavirus-Pandemie aber gegen Thiem verloren. "Ich bin natürlich froh, aber der Job ist noch nicht erledigt", sagte Zverev dem ARD-Hörfunk. "Ich möchte noch ein Match gewinnen, und das wird das schwerste. Aber ich bin bereit."

